Il transforme sa Xbox Series X aux couleurs d’Iron Man, les fans vont se jeter dessus

Mark Bongo, moddeur spécialisé dans les consoles de Microsoft, a réussi l’exploit de transformer son Xbox Series X en véritable objet tout sorti des comics Iron Man. Tout y est : le blindage rouge éclatant, le logo Stark Industries et même le réacteur arc. La console est disponible en édition limitée, il va donc falloir faire vite pour pouvoir mettre la main dessus.

Contrairement à Sony qui se contente peu ou prou de commercialiser des coques colorées pour permettre de personnaliser sa PS5, Microsoft va beaucoup plus loin pour ses Xbox. On se souvient notamment de l’incroyable édition limitée Halo Infinite, sortie à l’occasion du lancement du jeu et qui s’est écoulée en à peine quelques minutes. Mais les joueurs ont également eu droit à une édition Deep Dark Minecraft de la Xbox Series S et, plus récemment, à une version inspirée de Doctor Strange.

Pour autant, cela n’empêche pas les moddeurs passionnés d’y aller de leur proposition. Et ils ont bien raison, au vu de la dernière création de Mark Bongo. Autant dire que si vous êtes fan d’Iron Man, vous devriez apprécier la bête. Le moddeur vient en effet de présenter sa toute nouvelle Xbox Series X qui ressemble à s’y méprendre à l’armure de Tony Stark. Un projet qui lui tient visiblement à cœur à en croire le niveau de détail impressionnant de la console.

Si Iron Man avait sa propre Xbox Series X, elle ressemblerait à ça

Grâce à ses 20 ans d’expérience dans le domaine, Mark Bongo est en effet parvenu à reproduire parfaitement le style Iron Man. Celui-ci n’a rien oublié, du blindage rouge reconnaissable entre mille aux boutons dorés qui viennent habiller le tout. Bien entendu, le moddeur a ajouté le logo de l’entreprise Stark Industries pour plus de réalisme et s’est même autorisé une « petite » folie : la console est équipée d’un réacteur arc.

Bien entendu, ce n’est pas ce dernier qui alimente la machine, mais Mark Bongo a poussé le vice jusqu’à le faire s’allumer lorsque la console est mise en route. De quoi faire son petit effet auprès de son entourage. Il faut dire que le moddeur n’en est pas à son coup d’essai : parmi ses exploits, on retrouve entre autres une Xbox One Game of Thrones et une PS4 R2-D2.

La bonne nouvelle, c’est que ces Xbox Series X et Series S sont disponibles à l’achat. La mauvaise, c’est qu’elles le sont en édition très limitée. Autrement dit, il va falloir faire vite si vous souhaitez vous en procurer une.