xCloud est de meilleure qualité sur Windows que sur Linux, pourquoi tant de haine ?

xCloud, le service de streaming de jeux de Microsoft, semble de moins bonne qualité sur Linux plutôt que sur Windows. C’est un utilisateur venant du célèbre forum Reddit qui l’a remarqué et mentionné. Et les tests réalisés par le média Ars Technica montrent effectivement que la qualité est moins bonne sur Linux.

La plateforme de gaming de Microsoft se porte à merveille. Le xCloud gaming écrase même la concurrence et comptait déjà plus de 10 millions d’utilisateurs en dernier. Rappelons que le service de cloud gaming de Microsoft permet de jouer à des jeux récents, avec une très bonne qualité et sur de petites configurations. Ce service est accessible via l'offre Xbox Game Pass.

Mais la qualité du service pourrait fluctuer selon le système d’exploitation que vous utilisez. C’est ce que vient de remarquer un utilisateur habitué du xCloud, qui a fait part de sa découverte sur le désormais célèbre forum Reddit. Selon lui, le streaming de jeux xCloud de Microsoft semble pâtir d'un niveau de qualité visuelle inférieure lorsqu'il est lancé sous Linux. Et les tests effectués par Ars Technica vont effectivement dans ce sens.

Le xCloud de Microsoft apparait de moins bonne qualité sur Linux que sur Windows

Les tests réalisés montrent ainsi effectivement une dégradation graphique distincte lorsqu’un navigateur Linux est détecté. L’utilisateur qui a mentionné sa découverte sur Reddit avait donc raison. Pour comparer la manière dont le service de cloud gaming de Microsoft gère une machine Linux par rapport à une sous Windows, les tests ont été exécutés sur une connexion internet filaire, avec une vitesse de téléchargement maximale de 120 Mb/s et une latence d’environ 9 ms.

Pour s’apercevoir de la différence de qualité de diffusion, il suffit par exemple de jeter un coup d’œil au GIF ci-dessous. Sous Linux, les bords sont moins nets les couleurs apparaissent comme délavées et l’ensemble est généralement moins clair. D'autres exemples, peut-être encore plus révélateurs, sont disponibles sur le site d'Ars Technica.

En attendant, les spéculations vont bon train pour essayer d’expliquer cette baisse de qualité visuelle du xCloud sur Linux. Pour certains, cela serait dû au fait que Microsoft essaie de réserver les meilleures performances de son xCloud aux machines Windows, dans le but d’attirer plus d’utilisateurs vers son propre système d’exploitation. Pour d’autres, cela pourrait s’agir simplement d’un bug. Quoiqu’il en soit, la baisse de qualité semble disparaître si la fonctionnalité « Clarity Boost » (exclusive à Edge) est activée. Cette dernière fournit l’apparence et les sensations optimales lorsque vous jouez à des jeux Xbox à partir du Cloud.

Source : Ars Technica