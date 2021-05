Xbox Series X et S : des améliorations pour le Quick Resume avec la dernière mise à jour

Microsoft déploie actuellement une nouvelle mise à jour à destination de la Xbox Series X et Series S. Au programme, des améliorations sur le Quick Resume et le contrôle parental, ainsi que l'intégration de l'autorisation directe de l'audio.

Après avoir déployé le FPS Boost sur plusieurs dizaines de jeux sur Xbox Series X et Series S, Microsoft va dédier la mise à jour de mai 2021 au Quick Resume une fois de plus. En effet, le Quick Resume a déjà connu quelques ajustements en avril 2021. D'après les dires de Microsoft, ce nouveau patch va rendre le Quick Resume plus stable et va réduire considérablement les temps de chargement pour passer d'un jeu à l'autre. En outre, un nouveau menu Quick Resume sera intégré. Dans cet onglet, vous pourrez retrouver facilement tous les jeux stockés en mémoire et les lancer depuis ce menu. Notez qu'il est possible d'ajouter cet onglet sur votre écran d'accueil, pour un accès encore plus rapide.

On note ensuite l'intégration de l'autorisation directe de l'audio. Avec cette fonctionnalité, les applications multimédia comme Netflix, YouTube, Disney+ ou Amazon Prime Video accéderont directement aux périphériques HDMI compatibles, pour une expérience sonore optimale sur Xbox Series X et Series S. Pratique pour les possesseurs de système audio multi-enceintes.

Un meilleur Quick Resume et un contrôle parental boosté

Continuons avec plusieurs nouveautés du côté du contrôle parental. Durant l'automne 2020, Microsoft a déployé l'application gratuite Xbox Family Settings grâce à laquelle il est possible de gérer la pratique vidéoludique de vos enfants. Le constructeur vient d'ajouter des fonctionnalités inédites, comme la possibilité de sélectionner un par un les titres auxquels votre enfant peut jouer, s'il peut accéder au multijoueur et s'il peut déclencher ou non le chat vocal.

Voici pêle-mêle les autres ajouts de cette mise à jour de mai 2021 :

L'ajout de nouveaux arrière-plans animés qui s'appliqueront au lancement de la console

qui s'appliqueront au lancement de la console Des améliorations de performances et de stabilité sur l'application Xbox sur Android et iOS

La possibilité d'accéder rapidement aux trailers des derniers jeux ajoutés sur le Xbox Game Pass

La fin de l'application SmartGlass Xbox One sur PC prévue en juin 2021

Source : Xbox