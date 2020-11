Xbox Series X : Microsoft conseille les TV OLED LG pour profiter du 4K HDR à 120 fps

Vous allez acheter la Xbox Series X ? Microsoft et LG ont noué un partenariat exclusif pour lancer les premières télés OLED à réellement prendre en charge les technologies 4K, HDR, rafraichissement 120 fps, lag réduit et étendue colorimétrique.

Les technologies des consoles next-gen forcent les constructeurs à certifier de nouveaux écrans. Alors que Sony et sa PS5 peut compter sur ses talents en interne et sur son offre plutôt fournie de télévisions, Microsoft a décidé de se rapprocher de LG pour certifier les dernières télévisions OLED de son lineup.

Les TV LG pour la Series X sont tous les modèles OLED de son lineup 2020. Ces télévisions permettent ainsi de jouer à la Xbox Series X dans les meilleurs conditions, c'est à dire en 4K, à 120 fps et avec une étendue colorimétrique particulièrement vaste. Les LG TV OLED de 2020 sont ainsi toutes compatibles avec Dolby Vision HDR et Dolby Atmos.

Xbox Series X : Microsoft se rapproche de LG pour rendre ses TV OLED 100% compatibles

Et ce seront les premières à prendre en charge le profil HDR HGiG conçu par le Gaming Interest Group (dont LG et Microsoft sont les membres fondateurs). Les téléviseurs LG prennent également en charge le Variable Refresh Rate et ont un mode Basse latence automatique qui délivre des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde.

Les téléviseurs du lineup LG sont également certifiée TÜV Rhineland et Underwriters Laboratories pour l'absence d'effets de clignotement et leur faible émission de lumière bleue. “Nous prenons les besoins des gamers très au sérieux lorsque nous développons nos TV OLED, donc avoir la chance de nouer un partenariat avec la Xbox Series X a beaucoup de sens pour nous”, explique LG dans un communiqué de presse.

Et le constructeur d'ajouter : “nous sommes confiants dans le fait que le summum de qualité issue de la combinaison de TV LG OLED avec la Xbox Series X va beaucoup impressionner les gamers”. Malgré ce partenariat, toutes les nouveautés que cette certification est censée valider ne seront pas disponibles dès le lancement.

On pense notamment au Dolby Vision qui ne sera activé sur la Xbox Series X qu'au moyen d'une mise à jour post lancement.