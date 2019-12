Xbox Series X : les dimensions de la console comparées à la PS4 Pro et à la Xbox One X

Les dimensions de la Xbox Series X font partie des informations qu’il reste encore à connaître, mais sa taille peut être estimée en partant des différentes images dévoilées par Microsoft. La console semble être plus imposante que la Xbox One X actuelle, mais aussi la PS4 Pro pour la comparer à la plus récente des consoles de Sony.

Le design de la Xbox Series X continue de faire débat. Certains le trouvent original et pour d’autres, il est bien trop grossier pour une console. Un facteur est néanmoins crucial pour porter un jugement plus de pertinent : sa taille. Si la Xbox Series X arbore la forme d’une tour de PC, Microsoft n’a pas indiqué ses dimensions. Il suffit toutefois de se prêter à un petit exercice pour en avoir une idée plus ou moins précise. Le site Windows Central a pris comme point de référence le port USB Type-A présent en façade de la console. En le répliquant sur toute la hauteur et la largeur, le site a déterminé que la console mesure environ 31 cm de haut et 15 cm de large. La profondeur est également estimée à 15 cm, la base étant un carré. On obtient ainsi des dimensions de 31 x 15 x 15 cm.

Xbox Series X vs PS4 Pro vs Xbox One X : comparaison de tailles

Une fois cette mesure effectuée, on peut comparer les dimensions approximatives de la Xbox Series X avec celles des consoles actuelles. L’intérêt d’une telle comparaison est surtout de savoir s’il est possible d’insérer la prochaine console de Microsoft dans votre mobilier de salon sans trop vous tracasser. Si la disposition verticale risque d’être un casse-tête pour certains utilisateurs, la console a été conçue pour se poser dans les deux sens de manière naturelle. Pour peu que vous disposiez d’un espace de 15 cm sur la hauteur et de 31 cm sur la largeur, la Xbox Series X peut se poser à l’horizontale sans aucun souci.

En guise de comparaison, sachez que vous n’aurez pas besoin d’une surface plus large qu’il n’en faut pour poser une PS4 Pro (et donc une PS4 slim classique). En effet, posée horizontalement, la Xbox Series X occupe la même largeur que la console de Sony posée elle aussi horizontalement. Celle-ci mesure environ 30 cm de large et 5,5 cm de haut pour 33 cm de profondeur. La Xbox One X actuelle quant à elle mesure 30 cm de large, 5.8 cm de haut pour 24 cm de profondeur, soit des dimensions comparables à celles de la PS4 Pro.

Somme toute, la nouvelle Xbox Series X ne nécessite plus d’espace que dans le sens de la hauteur, quelle que soit la disposition : 31 cm lorsqu’elle est posée à la verticale ou 15 cm en disposition horizontale. Dans tous les cas, la console sera moins discrète que les autres et il faut avouer que ce point n’est pas à son avantage.

