Xbox Series : Microsoft veut finalement appeler sa prochaine console « Xbox », on n’y comprend plus rien

La Xbox Series a suscité de nombreuses interrogations par rapport à son nom. Microsoft a tenu à clarifier les choses pendant une interview pour le site Business Insider. Problème, on n’y comprend toujours rien.

Microsoft vient tout juste de dévoiler sa Xbox Series X, sa nouvelle console de salon et principale concurrente de la PS5. Autrefois appelée Project Scarlett, le constructeur a choisi de rebaptiser la machine Xbox Series X, une appellation bien plus générique que la précédente. Une porte-parole de l’entreprise a justifié ce choix lors d’une interview pour nos confrères du site Business Insider.

D’après ses dires, Microsoft souhaite appeler toutes les consoles de cette génération simplement par Xbox. Les termes Series associés à une lettre marqueront justement la différence entre les différentes machines, à l’instar ce qu’a fait le constructeur avec la Xbox One X et One S par exemple. Nous savons d’ores et déjà que Microsoft compte décliner sa Xbox new gen en de multiples versions. Des rumeurs évoquent un modèle appelé « Lockhart », qui aurait environ un tiers de la puissance de traitement de la Xbox Series X et ne serait pas équipé de lecteur Blu-Ray.

Ne pas reproduire les erreurs de Nintendo

« Le nom que nous gardons pour la prochaine génération est juste Xbox. Aux Game Awards, vous avez vu ce nom prendre vie avec la Xbox Series X. À l’instar de ce que les fans ont vu avec les générations précédentes, le nom Xbox Series X laisse de la place à des consoles supplémentaires dans le future », racontait la porte-parole dans les colonnes de Business Insider. Malgré cette explication, certains journalistes spécialisés craignent que Microsoft crée une certaine confusion chez le public. En appelant toutes ses consoles Xbox, le grand public non averti pourra vite s’y perdre entre les différentes générations.

Nintendo avait vécu cette situation avec la Wii U. Avec une appellation trop proche de la Wii et une communication maladroite, un grand nombre d’utilisateurs était persuadé que la Wii U était un simple accessoire pour la Wii et non une nouvelle console à part entière. Cette confusion dans l’esprit des consommateurs a d’ailleurs grandement participé à l’échec commercial de la Wii U. Microsoft devra être extrêmement vigilant dans sa communication pour bien marquer la différence entre tel ou tel modèle pour le grand public.

