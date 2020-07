Xbox Series X : de nombreux jeux sont déjà en précommande dès 59 dollars

De nombreux jeux pour la Xbox Series X apparaissent déjà en précommande sur les sites de e-commerce, notamment Amazon. Les prix commencent à 59,99 $ sur la déclinaison américaine ou 69,99 € sur le site français.

En amont du lancement des futures Xbox Series X et PS5, sur les sites de e-commerce c’est déjà l’effervescence. Des listings de jeux sont créés et mis à jour plusieurs semaines ou mois en amont, avec des mots-clés spécifiques – de quoi s’assurer que le futur client tombe en premier lieu sur ces résultats le jour J. Ainsi, on voit déjà apparaître sur Amazon le listing de plusieurs jeux avec le mot-clé Xbox Series X dans le titre.

Le prix des premiers jeux Xbox Series X commence à apparaître

Vous pouvez vous-même tenter l’expérience : si vous tapez Xbox Series X dans le moteur de recherche Amazon, et que vous filtrez les résultats pour ne montrer que les jeux Xbox One, vous tomberez alors sur une liste de jeux à venir sur Xbox Series X. Avec souvent déjà la possibilité de les acheter pour Xbox One (la Xbox Series X est rétrocompatible). D'emblée un constat : les prix semblent augmenter d’une dizaine d’euros. Ce qui donne une addition un peu moins salée que les 75 € que certains leakers présentaient comme la nouvelle norme.

On note néanmoins que seules des éditions limitées sont pour l’instant listées sur Amazon. Ce qui laisse la porte ouverte à des prix plus doux. Assassin’s Creed Valhalla Édition Limitée et Watch Dogs Legion – Édition limitée sont ainsi proposés à 69,99 €. D’autres jeux comme NBA 2K21 pour la Xbox Series X sont déjà disponibles en précommande pour 74,99 € avec livraison pour le 31 décembre 2020. Far Cry 6 Édition Limitée est lui proposé à 70 €.

Cette incertitude sur les prix est renforcée par le fait que la version américaine du site liste des jeux comme Scarlet Nexus pour un prix de 59,99 $ – soit 51,50 € après conversion. Ce qui ressemble davantage au prix actuel des meilleurs jeux Xbox One.