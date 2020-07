La Xbox Series X sera compatible avec la Xbox One, mais fera l’impasse sur les jeux Kinect

Phil Spencer s’est de nouveau exprimé aujourd’hui au sujet de la rétrocompatibilité de la future Xbox Series X. S’il sera possible de « jouer à quatre générations de jeux Xbox sur la Xbox Series X » dès le jour de lancement, cette dernière ne prendra cependant pas en charge les jeux compatibles Kinect.

Dans un billet de blog publié aujourd’hui, titré « You Are the Future of Gaming », l’actuel dirigeant de Xbox Game Studios, Phil Spencer, a partagé de nouvelles informations concernant la Xbox Series X. Rassurez-vous, sa sortie est toujours prévue pour le quatrième trimestre 2020. Mais Phil Spencer a surtout apporté plus de détails concernant la rétrocompatibilité de la future console de Microsoft.

Microsoft tire définitivement un trait sur la technologie Kinect

Si Series X s’apprête à prendre en charge quatre générations de jeux Xbox, elle ne supportera cependant ni Kinect, ni les jeux autrefois développés pour être joués avec cet outil. « Vos [anciens] jeux ne seront pas laissés pour compte grâce à la rétrocompatibilité » s’est ainsi exprimé Phil Spencer. « Vous pourrez jouer à quatre générations de jeux sur Xbox Series X, et ce, dès le premier jour. C’est même la plus grande gamme jeux disponible tout nouveau lancement de console confondu, avec des milliers de jeux à jouer. C’est notre intention pour tous les jeux Xbox One qui ne nécessitent pas Kinect, au lancement de la console ».

Il faudra donc dépoussiérer cette bonne vieille Xbox 360 pour pouvoir rejouer à Kinectimals ou Kinect Adventures… En revanche, certains accessoires Xbox One seront compatibles avec la Xbox Series X, comme la manette sans-fil Xbox Elite ou la manette Xbox Adaptive Controller, conçue pour répondre aux besoins des joueurs à mobilité réduite.

Dans son billet, Phil Spencer évoque, entre autres, la puissance « sans précédent » de la Xbox Series X, qui permettra des temps de chargements « jusqu’à 40 fois plus rapides », grâce à l’implémentation d’un disque SSD et du système de stockage de la Series X, l’architecture Xbox Velocity, avec des débits atteignant les 4,8 Go/s lors des chargements. La sortie d’Halo Infinite se fera en outre sur Xbox One et Xbox Series X, pour « ne délaisser personne ». Date de sortie, prix, caractéristiques, jeux : pour retrouver toutes les informations concernant la Xbox Series X, rendez-vous sur notre dossier dédié.