Xbox Series X : certaines manettes ont un gros souci, Microsoft enquête

La manette de la nouvelle Xbox Series X semble avoir quelques petits soucis au niveau de la réactivité des commandes. En effet, certains utilisateurs ont constaté qu’en appuyant sur un bouton, rien ne se passait à l’écran. Un souci dont est au courant Microsoft, qui travaille actuellement à une solution. En attendant, il faut prendre son mal en patience.

C’est désormais une habitude. A chaque fois qu’une nouvelle console sort sur le marché, les premiers mois de son existence sont émaillés par des soucis techniques plus ou moins répandus et pénibles. Celui du jour concerne la Xbox Series X (ou Series S). Plus particulièrement sa manette, en réalité. Il semblerait en effet qu’une partie des utilisateurs connaissent des soucis de connexion avec leur pad.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-dessous, lorsqu’un utilisateur appuie sur un bouton, cette action n’est pas forcément prise en compte à l’écran. La chose se produit aussi bien avec les boutons de façade qu’avec la croix directionnelle. Certes, le problème n’arrive pas systématiquement, mais assez pour gêner vos parties. Il y a effectivement de quoi s’énerver.

Microsoft est au courant du problème

Ce manque de réactivité se produit sur la Xbox Series X, mais aussi sur la Xbox Series S ainsi que sur PC (la manette étant bien évidemment compatible), ce qui traduit un problème venant du pad en lui-même et non pas de la console. Il faut aussi signaler que tous les utilisateurs ne sont pas touchés. En réalité, seule une minorité des joueurs de Xbox ont remonté le souci, mais ils sont assez nombreux pour que Microsoft se penche sur le problème.

Reste maintenant à savoir s'il est logiciel ou matériel. Dans le deuxième cas, Microsoft aurait bien du souci à se faire et devra trouver des solutions d’envergure pour satisfaire ses clients. En attendant, il n’y a pas trente-six solutions : il faut faire preuve de patience. La firme de Redmond travaille actuellement pour trouver une solution et si votre manette connait des défaillances, il faudra contacter le support afin de l’envoyer au SAV. On espère que ce souci est logiciel et qu’un patch sortira d’ici peu pour le régler.

Notons qu’une toute petite partie des utilisateurs est touchée par un souci bien plus gênant encore. Il semblerait en effet que certains pads, bien que connectés à la console, soient totalement inertes et ne répondent plus du tout aux sollicitations du joueur. Pour ce cas de figure, il existe une solution simple : il faut rester appuyé sur le bouton ON de la machine afin de reconnecter la manette. C’est pénible, mais ça marche.

La Xbox n’est pas la seule console concernée

La Xbox Series X n’est pas la seule console à connaître des soucis avec ses manettes. Nintendo a énormément fait parler de ses pads avec ses fameux Joy-Con Drift. Le cas était un peu différent, puisqu’au lieu d’être inerte, la manette envoyait au contraire des commandes (via le stick analogique) à la console sans aucune intervention humaine.

La PS5, sortie en même temps que la Xbox Series X, connaît elle aussi ce souci de drift, quasiment le même que sur la Switch. Sony est aussi conscient du problème et propose pour le moment une solution d’appoint : une réparation gratuite (enfin presque, le consommateur devant payer les frais d’envois). Cette solution est bien évidemment temporaire en attendant que le constructeur trouve une solution plus durable.

Les deux consoles « next-gen » connaissent donc toutes deux des soucis avec leur pads, mais de différentes manières. Cependant, il faut signaler que ces soucis ne touchent qu’une toute petite partie des utilisateurs. Sur nos modèles de tests, nous n’avons pour l’instant rien à signaler concernant d’éventuelles errances des manettes. Et de votre côté, avez-vous constaté des manettes inertes ou victimes de « drift » ? Dites-le-nous dans les commentaires !