Xbox Game Pass : voici les jeux du mois de mars 2021

Le Game Pass de Microsoft accueille tous les mois de nouveaux titres. Pour ce mois de mars, nous avons le droit à notre fournée habituelle et cette fois, elle sent bon la transpiration. Beaucoup de jeux de sport arrivent en effet sur le service.

Si vous êtes abonné au Game Pass de Microsoft, on espère pour vous que vous aimez l'effort. En effet, l’offre du mois de mars est centrée sur les simulations sportives. De quoi compenser en ces temps troublés où les salles de fitness sont fermées… enfin, un peu.

Tous les jeux de la liste sont disponibles sur votre console de jeu, mais certains le sont aussi sur PC et sur xCloud. La star du mois, c’est NBA 2K21 (déjà disponible), la simulation de basket de 2K Games qui mise sur ses graphismes toujours époustouflants.

Le Xbox Game Pass accueille aussi Star Wars Squadrons

Il est également possible de s’essayer au football américain sur votre Xbox avec Madden 21 (déjà disponible). A noter que ce titre est inclus dans le Game Pass avec EA Play. Si vous avez toujours voulu essayer ce jeu plus populaire outre Atlantique qu’en Europe, c’est le moment ou jamais. A noter que Microsoft a annoncé que NHL 21 serait aussi disponible sur le service dans le courant du mois d’avril.

Si vous préférez le bon vieux football, il vous est également possible de vous essayer à Football Manager 2021 (déjà disponible sur PC et console). Attention, puisqu’il s’agit ici d’une simulation d’entraîneur et que vous serez confronté à des tableaux et des statistiques à ne plus savoir qu’en faire. C’est austère, mais profond et diablement prenant. A voir si vous avez l’âme d’un José Mourinho ou d’un Pep Guardiola. Enfin, le tout dernier titre du mois n’est pas un jeu de sport, puisque c’est Star Wars Squadrons. Le shooter spatial vous place à bord d’un X-Wing ou d’un chasseur TIE dans des batailles grandioses. Il sera disponible dans le courant du mois.

A noter que certains jeux quittent aussi le service ce mois-ci. C’est le cas de The Witcher 3, Kona, Bloodstained Ritual of the Night, Astrologaster ou encore Alviastia Chronicles.