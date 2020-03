La Xbox Series X serait bien déclinée en deux modèles et à en croire une fuite, la différence de prix entre les deux console sera très importante. La variante la moins chère (Lockhart) serait vendue dès 300 dollars. Tandis que le modèle le plus puissant pourrait atteindre un prix entre 600 et 800 dollars.

Une rumeur reprise par Ubergizmo semble confirmer que Microsoft proposera bien deux variantes de Xbox Series X. Tout en dessinant une forte différenciation du prix de ces deux modèles. A en croire Ubergizmo, la console la moins chère, que les blogueurs n’hésitent pas à appeler Xbox Series S (pour reprendre la nomenclature des Xbox One S et X), serait proposée à 300 dollars.

Cette console light, qui porte le nom de code Lockhart, apparait régulièrement dans des rapports ce qui semble confirmer son arrivée. Elle serait basée sur une puce AMD de l’architecture Zen en tandem avec un GPU Navi, pour un total de 4 Téraflops. Or, à en croire Ubergizmo, ces 300 $ devraient faire figure de prix accessible, alors que la variante la plus puissante serait vendue comme la PS5 entre 600 et 800 dollars.

Cette nouvelle rumeur est évidemment, à ce stade, à prendre avec la prudence de rigueur. On ne sait pas si Microsoft présentera les deux variantes de consoles immédiatement lors du lancement, ou si la sorite de l’un des deux modèles sera décalée de plusieurs mois. Difficile de faire d’ailleurs un parallèle avec les précédentes générations. Microsoft avait en effet lancé la Xbox One en 2013, puis une Xbox One S en 2016 et une Xbox One X en 2017.

Ce qui suggère des lancements décalés. Mais Microsoft pourrait changer ses habitudes, d’autant que le rythme des indiscrétions autour des deux modèles suggère que le développement est dans les deux cas très avancé.

