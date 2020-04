Xbox One : Microsoft améliore et simplifie l’interface de la console

Microsoft améliore et simplifie l’interface de la Xbox One. Cette nouvelle version, réservée pour l’instant aux membres du programme Xbox Insider, offre une refonte complète du Guide, le menu principal de la console, ainsi qu’un remaniement total des onglets. Le tout se veut plus simple, fluide et intuitif.

Au début de sa carrière, la Xbox One souffrait d’un grave problème : une interface austère au possible, peu intuitive et au final peu agréable à utiliser. À force d’écoute et de travail, Microsoft a progressivement corrigé le tir, jusqu’à proposer une excellente refonte en février 2020. Quelques mois plus tard, le constructeur a décidé de remettre ça et dévoile ce mardi 7 avril l’interface censée amener la Xbox One et la Xbox One X sous Windows 10 2004, la prochaine mise à jour système de la console.

Comme d’habitude, cette nouvelle interface est en phase de test et seuls les membres du programme Xbox Insider peuvent en profiter pour l’instant. Les autres joueurs devront attendre quelques semaines, le temps de procéder aux retouches nécessaires après ces phases de test.

À lire également : PS4 et Xbox One – le coronavirus entraîne une explosion des ventes en Europe

Un Guide réagencé

Première nouveauté, Microsoft a revu entièrement la navigation depuis le Guide, le menu principal de la console qui apparaît lorsque le joueur maintient le bouton Xbox enfoncé. Deux changements majeurs sont à noter :

Les joueurs peuvent désormais choisir l’ordre des menus, selon leur préférence. De fait, les utilisateurs pourront accéder à leurs fonctionnalités préférées rapidement

Regrouper les commandes dans plusieurs menus : dans un souci d’ergonomie, Microsoft a regroupé plusieurs fonctionnalités dans un seul onglet, afin de simplifier la navigation. Les fonctions de party, de messagerie et d’invitation sont rangées dans l’onglet « Parties & Chat ». Les paramètres, la gestion du son et de l’alimentation sont eux réunis dans le menu « Profil et Système ».

Parmi les autres modifications apportées, les diverses notifications et invitations s’affichent désormais sous l’icône de cloche, tandis que la fonction « Rechercher un groupe » se trouvera dans l’onglet « People » à côté de l’option « Trouver quelqu’un ».

À lire également : xCloud – comment s’inscrire à la Preview gratuite et jouer dans le cloud avec un smartphone Android

Un bouton pour « surprendre » les joueurs

Le menu de gestion des applications et des jeux installés connaît lui aussi un petit lifting. Microsoft a rajouté une nouvelle commande baptisée « Surprenez-moi ». Le concept est simple, lorsque vous êtes dans une période où vous ne savez pas trop à quoi jouer, la console vous proposera un titre au hasard (parmi les jeux installés) selon des critères préétablis par le joueur.

Pas de précision sur les dits critères, mais ils peuvent être probablement liés au style de jeu (FPS, sport, horreur, narratif, etc.), au nombre de joueurs, et peut-être qui sait à votre humeur actuelle.

Malgré l’arrivée prochaine de la Xbox One Series X, Microsoft n’abandonne pas sa précédente console et c’est une bonne chose. Cependant, la Xbox One pourrait voir sa carrière légèrement prolongée. En effet, en raison de la pandémie actuelle Microsoft pourrait retarder la sortie de la Xbox One X, normalement prévue en fin d’année en 2020.

Source : Xbox News