Xbox One et Series X : jamais la réparation d’une manette défectueuse n’aura été aussi facile

Microsoft étend son programme de réparabilité aux manettes de sa console Xbox. Disponibles aux États-Unis pour le moment, des pièces et des instructions officielles permettent de réparer les contrôleurs standard et Elite Series 2.

En pleine partie endiablée sur votre Xbox Series X, c'est le drame : la gâchette droite ne répond plus. Vous avez beau vous acharner, le bouton a rendu l'âme. Sauf que racheter une manette entière pour une seule partie défectueuse, ça fait râler. Microsoft l'a enfin compris et propose depuis peu des pièces de rechange pour manettes Xbox Standard et Elite Series 2, sur sa boutique en ligne américaine.

Cette volonté de permettre un dépannage en toute autonomie n'est pas nouvelle. En 2021, Microsoft signait un accord avec l'organisation As You Sow pour faciliter la réparation de tous ses appareils. Dans le viseur, les PC deux-en-un Surface Pro, les consoles Xbox et aujourd'hui, les manettes associées. Comprenez qu'il n'était pas impossible auparavant de se procurer des pièces détachées, mais il fallait passer par un revendeur tiers, parfois sans vraiment savoir si le produit était bien officiel. Plus d'intermédiaire désormais.

Microsoft propose des pièces détachées et des instructions pour réparer vos manettes Xbox

Sur la boutique en ligne américaine de la firme, on peut acheter tout ce qui compose le contrôleur : carte mère, façade avant, boutons et moteurs. Deux coloris sont disponibles, noir et blanc. Notez que l'ensemble ne concerne que les modèles sans fil. Pour compléter la démarche, Microsoft a mis en ligne une page dédiée à la réparation des manettes, plus une vidéo explicative centrée sur la version Elite Series 2, à voir en fin d'article.

Rendre plus accessible la possibilité de réparer nos appareils nous-mêmes est un pas dans la bonne direction. Que ce soit au niveau économique ou écologique, l'impact est de toute façon bénéfique. Cette tendance s'inscrit dans une démocratisation plus globale du “droit à la réparation”, présenté par la Commission européenne en début d'année. On ne connaît pas encore la date de lancement du programme Microsoft en France. Pour Apple, il a fallu attendre un an.