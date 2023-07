Xbox : vous allez bientôt pouvoir utiliser votre manette comme un clavier

La dernière mise à jour de test pour Xbox Series X propose le mapping des touches de clavier sur la manette Xbox. Toutes ne sont pas concernées et des limitations existent. On fait le point.

Comme pour Windows, Microsoft propose un programme permettant d'obtenir des mises à jour de tests sur ses consoles : Xbox Insiders. La dernière en date ajoute une fonctionnalité qui se révèlera sûrement très utile pour améliorer l'accessibilité aux jeux vidéo : la possibilité de mapper (attribuer) des touches de clavier aux boutons de la manette Xbox. Encore en expérimentation sur Xbox Series X, elle est pour le moment limitée à deux types de manettes.

Seules les Xbox Elite Series 2 sans fil et les Xbox Adaptative, pensées pour les joueurs en situation de handicap, peuvent essayer l'opération. Si vous remplissez toutes les conditions, voici comment faire :

Ouvrez l'application Accessoires Xbox sur votre console Allez dans Configurer Choisissez Créer un nouveau profil ou modifier un profil existant Sélectionner un bouton à mapper Choisissez Primaire ou Maj Passez à l’onglet Touches

Vous pourrez bientôt attribuer des touches de clavier sur manette Xbox

Pour l'instant, pas question d'entrer vos meilleures macros (combinaisons de touches) sur votre manette. Microsoft précise bien qu'un bouton peut se voir attribuer une seule touche du clavier, éventuellement associée à Maj, Ctrl, Alt ou Win. Vous pouvez par exemple mapper Ctrl+Alt+U sur un bouton, mais pas Ctrl+Alt+U+B. Ajoutez à cela que l'utilisation des touches de clavier attribuées à la manette est dépendante du jeu. Si le titre ne prend pas en compte telle ou telle combinaison de touches, cela ne fonctionnera pas. Microsoft n'a pas publié de liste de jeux compatibles pour le moment.

On suppose que le système s'étoffera au fil des mises à jour, même si pour l'instant, aucune date de déploiement officiel n'a été communiquée. L'initiative reste cependant un pas en avant dans la démocratisation du jeu vidéo. Dans une optique de le rendre accessible au plus grand nombre, il est crucial de permettre une configuration entièrement personnalisée du contrôleur, selon ses besoins et préférences.