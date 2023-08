Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en août 2023

Un nouveau mois débute, et avec lui arrive un nouveau lot de jeu sur le Xbox Game Pass. Au programme en août 2023, six nouveaux jeux qui devraient vous garder occupés tout l’été.

Après avoir accueilli des titres tels que The Wandering Village ou encore The Cave le mois dernier, le Xbox Game Pass va voir arriver 6 nouveaux jeux au mois d’août, que ce soit sur console, sur PC ou bien sur le cloud. Comme chaque mois, la sélection comprend de nombreux jeux indépendants, et l’un d’entre eux est même déjà disponible.

Cependant, l’arrivée de nouveaux titres sur le Game Pass coïncide également avec le départ d’autres jeux. 4 d’entre eux vont quitter le service de Microsoft dès le 15 août prochain. Voici les titres concernés :

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Cloud, Console, and PC)

Midnight Fight Express (Cloud, Console, and PC)

Total War: Warhammer III (PC)

Lire également – Xbox Game Pass : l’abonnement Amis & Famille prend fin, mais Microsoft a prévu un petit cadeau pour les utilisateurs

LISTE DES NOUVEAUX JEUX À VENIR SUR LE XBOX GAME PASS

Malgré le départ de certains titres phares, ce sont bien 6 nouveaux jeux qui vont faire leur arrivée sur le Game Pass ce mois-ci. Voici la liste complète des titres qui devraient vous occuper cet été :

Celeste – disponible le 1er août sur cloud, console et Windows PC

– disponible le 1er août sur cloud, console et Windows PC A Short Hike – disponible le 3 août sur cloud, console et Windows PC

– disponible le 3 août sur cloud, console et Windows PC Broforce Forever – disponible le 8 août sur cloud, console et Windows PC

– disponible le 8 août sur cloud, console et Windows PC Limbo – disponible le 9 août sur cloud, console et PC Windows

– disponible le 9 août sur cloud, console et PC Windows Airborne Kingdom – disponible le 10 août sur cloud, console et Windows PC

– disponible le 10 août sur cloud, console et Windows PC Everspace 2 – disponible le 15 août via le cloud et la Xbox Series X

Le premier titre, Celeste, est sorti hier, vous pouvez donc y jouer dès maintenant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Celeste est un jeu de plateforme sur l'escalade d'une montagne, à la fois physiquement et mentalement. Vous devrez relever des centaines de défis conçus à la main, découvrir des secrets sournois et percer le mystère de la montagne.

Le prochain titre, A Short Hike, qui arrivera dès demain, consiste également à escalader une montagne. Vous incarnez Claire, une adolescente oiseau qui rend visite à sa famille dans ce parc insulaire éloigné. Elle grimpe jusqu'au point le plus haut pour utiliser son téléphone portable, tout en découvrant des lieux et des animaux lors de son ascension.