Xbox : la nouvelle interface est enfin disponible pour tous les joueurs, voici tout ce qui change

Microsoft a annoncé que la nouvelle mise à jour du tableau de bord pour les consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Voyons ensemble les nouveautés qu’apporte ce relooking.

Après plusieurs mois d’attente, les joueurs Xbox peuvent enfin profiter d’une nouvelle interface sur leurs consoles. Celle-ci avait été présentée l’année dernière, et il aura finalement fallu attendre près d’un an avant qu’elle ne soit déployée pour tous. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les joueurs, car l’interface redessinée va rendre votre Xbox plus jolie que jamais.

L'équipe Xbox a présenté sept avantages clés de la nouvelle interface utilisateur, chacun visant à améliorer l'accessibilité et la personnalisation pour l'utilisateur. L'une des caractéristiques clés de cette mise à jour est l'introduction d'un menu d'accès rapide en haut de l'écran d'accueil. Désormais, les utilisateurs peuvent facilement accéder à leur bibliothèque, au Microsoft Store, au Xbox Game Pass, à la recherche et aux paramètres en quelques clics.

Quelles nouveautés pour l’interface redessinée sur Xbox ?

En outre, la nouvelle interface a été conçue pour créer plus d'espace pour les arrière-plans personnalisés. Les joueurs peuvent mettre en valeur leurs jeux et autres contenus préférés sur l'écran d'accueil, ce qui en fait un espace de jeu unique et personnel. Cette fonctionnalité arrive avec la possibilité de changer de fond d'écran en fonction du jeu mis en avant dans la liste des jeux récents.

La découverte de jeux a également fait l'objet d'une mise à jour importante. La nouvelle interface utilisateur présente des listes de jeux personnalisées et adaptées à chaque joueur. Les joueurs peuvent ainsi trouver rapidement et sans effort des titres correspondant à leurs intérêts.

Pour une personnalisation plus poussée, la mise à jour permet aussi aux utilisateurs d'épingler leurs jeux préférés, leurs groupes personnalisés ou encore la fonctionnalité le Quick Resume directement sur l'écran d'accueil, afin de simplifie l'accès aux jeux et fonctionnalités fréquemment utilisés.

De plus, il est plus facile que jamais de rester en contact avec ses amis et la communauté des joueurs. La rangée « Mises à jour : amis et communauté » permet aux joueurs d'être toujours au courant des dernières nouvelles au sein de leurs cercles de jeu. Enfin, la nouvelle interface utilisateur met l'accent sur les applications et les contenus multimédias grâce à la fonction « Regarder et écouter », en listant les applications de divertissement les plus utilisées.