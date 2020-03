Xbox Live : Microsoft annonce à son tour des mesures pour faire tenir son réseau

Microsoft révèle que le réseau Xbox Live a dû connaître quelques ajustements pour tenir la charge pendant le confinement. Comme Sony, la firme de Redmond accuse en effet une explosion du nombre de personnes connectées simultanément. Une nouvelle illustration de comment le coronavirus affecte les acteurs d’internet.

On vous parlait hier de Sony qui suit la situation de près pour que le PlayStation Network conserve une haute qualité de service pendant le confinement du coronavirus. Avec les mesures de quarantaine, le PlayStation Network connait en effet des records d’utilisation. Si bien qu’on se demandait si des mesures similaires devaient être prises par des concurrents.

Et bien il semble que Microsoft a pris les mêmes précautions avec Xbox Live. Dans un communiqué de presse, le président Xbox de la division services Dave McCarthy explique que l’entreprise « surveille activement l’utilisation [du réseau Xbox] et réalise les ajustement temporaires nécessaires pour faire en sorte que les joueurs bénéficient de la meilleure expérience de jeu possible ».

La pandémie de coronavirus est un événement exceptionnel, et le premier du genre dans l’ère d’internet – qui a l’avantage tout de même de permettre à des millions de personnes de tromper l’ennui en cette période de forte restriction de leur liberté de mouvement. Pour autant, les réseaux des fournisseurs d’accès à internet et opérateurs mobiles ont atteint subitement des niveaux de fréquentation qu’ils n’attendaient pas avant plusieurs années.

Pour l’heure, le réseau tient, mais les acteurs du secteurs ont dû pour cela déployer des milliers de techniciens sur le territoire. En guise de mesure additionnelle, les autorités ont plaidé avec succès auprès de Netflix, Disney+, Amazon et de YouTube pour que la qualité des vidéos soit temporairement réduite pour générer moins de trafic.

