Xbox Games with Gold : les jeux gratuits d’août 2020

Xbox Games With Gold offre tous les mois à ses abonnés 4 jeux vidéo gratuitement. Microsoft vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection offerte sur Xbox One et Xbox 360 pour août 2020. Ce mois-ci, la firme mise sur une sélection plutôt diversifiée composée de Portal Knights, Override: Mech City Brawl, MX Unleashed et Red Faction II.

Comme toujours, les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement 4 jeux vidéo sur leur console. Pour rappel, les titres Xbox 360 sont entièrement jouables sur la Xbox One. Par contre, il n’est pas possible d’installer un jeu Xbox One sur la 360.

Xbox Games With Gold : découvrez les jeux gratuits d’août 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Sur Xbox One, on vous conseille d’abord de tester Portal Knights, un jeu d’action et de construction où vous serez invité à explorer des îles et à développer votre environnement. Dans un second temps, on vous conseille Override: Mech City Brawl, un jeu de combat ultra classique où vous pourrez incarner de dangereux robots.

Xbox One

Portal Knights – à télécharger du 1er au 31 août 2020

Override: Mech City Brawl – à télécharger du 16 août au 15 septembre 2020

Xbox 360

MX Unleashed – à télécharger du 1er au 15 août 2020

Red Faction II – à télécharger du 16 au 31 août 2020

Sur Xbox 360, Microsoft offre MX Unleashed, un jeu de courses qui ravira les amateurs de motocross. Enfin, vous pourrez terminer le mois avec Red Faction II, un jeu de tire à la première personne où vous incarnez un super-soldat amélioré génétiquement par une technologie secrète crée sur Mars.

Si la sélection d’août 2020 ne vous séduit pas, on rappelle qu’il est encore possible de récupérer certains jeux offerts le mois dernier. C’est le cas de WRC 8 FIA World Rally Championship sur Xbox One (jusqu’au 31 juillet), de Dunk Lords sur Xbox One (jusqu’au 15 août 2020) et de Juju sur Xbox 360 (jusqu’au 31 juillet 2020). On attend votre avis dans les commentaires.