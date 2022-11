Xbox : face à l’inflation, Microsoft est réaliste sur la baisse des dépenses dans le jeu vidéo

Dans une interview accordée à The Verge, Phil Spencer, le patron de Xbox, a reconnu qu'il était parfaitement conscient de la situation économique actuelle. Selon lui, il est normal de voir les dépenses dans le jeu vidéo se réduire alors que les utilisateurs font fasse à une inflation galopante.

Comme vous le savez, nous sommes actuellement confrontés à une inflation grandissante qui impacte directement le coût des dépenses essentielles comme l'énergie, la nourriture ou encore le logement. Une question se pose fatalement pour l'industrie vidéoludique dans ce contexte : quelle est la place des divertissements et du jeu vidéo en général dans ce contexte ?

Il y a quelques jours, Phil Spencer, le patron de Xbox, a donné une interview fleuve à nos confrères de The Verge durant laquelle le cadre a abordé plusieurs points. Il a tout d'abord évoqué le devenir de la licence Call of Duty sur Playstation à la suite du rachat d'Activision-Blizzard. Il s'est montré rassurant, précisant qu'il ne comptait pas planter un couteau dans le dos dans Sony. Comprenez que Call of Duty restera sur Playstation quoi qu'il arrive.

Microsoft et Xbox sont conscients des priorités des joueurs

Durant cet entretien, le responsable de la marque Xbox a également parlé de la façon dont la crise économique actuelle a affecté le développement de certains jeux et des mesures mises en place par le constructeur pour essayer d'aider les joueurs dans cette période difficile.

“Personne ne prétend que les consoles de jeu et les jeux sont des articles essentiels. Nous sommes clairement dans l'espace du divertissement. Nous ne sommes pas de la nourriture ou un logement”, reconnaît-il. En d'autres termes, Xbox et Microsoft sont parfaitement conscients que les joueurs sont amenés à revoir à la baisse leurs dépenses dans le JV alors que les prix de l'énergie ou de la nourriture augmentent.

Par ailleurs, Phil Spencer est conscient que le jeu vidéo peut avoir un impact certain sur les coûts énergétiques. Voilà pourquoi Microsoft cherche actuellement de nouveaux procédés pour réduire la consommation énergétique de ses consoles et sur PC. Dans ce domaine, on sait déjà qu'il est conseillé d'utiliser le mode Economie d'énergie des Xbox Series X/Series S pour réaliser des économies substantielles sur sa facture d'électricité.

Malgré tout, le patron de Xbox se montre confiant concernant la santé du secteur vidéoludique. “Les jeux ont tendance à être un peu plus résistant et à mieux traverser ces périodes que d'autres secteurs parce que nous avons un bon rapport qualité-prix”. Pour lui, le maintien en activités des anciennes consoles comme la Xbox One ou encore le lancement d'une console next-gen moins chère comme la Series S sont essentiels pour permettre à chacun de jouer selon son budget. Et bien entendu, le Xbox Game Pass reste une excellente alternative pour jouer à moindre coût grâce au système d'abonnement.