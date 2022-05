Xbox Game Pass : Jurassic World Evolution 2 et Sniper Elite 5 débarquent en mai 2022

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass pour cette fin mai 2022. Au programme, de la gestion de parcs à dinosaures avec Jurassic World Evolution 2, des tirs bien placés avec Sniper Elite 5 et l'arrivée d'un rogue-lite phénomène, à savoir Vampire Survivors.

Après avoir intégré le joli mais décevant Trek To Yomi sur le Game Pass en début 2022, Microsoft continue de garnir le catalogue de son service gaming. En ce 17 mai 2022, le Xbox Game Pass accueille 5 nouveaux jeux, disponibles dès maintenant pour les abonnés. D'autres titres supplémentaires vont arriver les jours suivants. De quoi patienter avant la nouvelle fournée prévue en juin 2022.

Liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en fin mai 2022

Avant de présenter en détail quelques uns des nouveaux titres ajoutés par Microsoft, voici la liste exhaustive des nouveautés :

Hey Story (PC) – Disponible

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC) – Disponible

Little Witch in The Woods (Aperçu) (Console & PC) – Disponible

Skate (via EA Play) (Cloud) – Disponible

Umurangi Generation – Edition spéciale (Cloud, Console & PC) – Disponible dès sa sortie

Farming Simulation 22 (Cloud, Console & PC) – 19 mai

Vampire Survivors (PC) – 19 mai

Floppy Knights (Cloud, Console & PC) – 24 mai

Hardspace : Shipbreaker – 24 mai

Sniper Elite 5 (Console & PC) – 26 mai

Cricket 22 (PC) – 27 mai

Pac-Man Museum + (Cloud, Console & PC) – 27 mai

Parmi les ajouts les plus importants, on notera donc l'arrivée de Jurassic World Evolution 2, suite directe du jeu de gestion salué par la critique et les joueurs sorti en 2018. Cet épisode reprend la même formule, tout en voyant plus grand évidemment. Au programme, une campagne inédite doublée par les acteurs de la franchise Jurassic World, quatre modes de jeu et une liste étendue de dinosaures qui inclue pour la 1ère fois des créatures marines et volantes !

On poursuit avec Sniper Elite 5, le nouvel épisode de la célèbre sage de jeu de tireur d'élite. Toujours dans la peau de l'increvable Karl Fairburn, vous devrez cette fois-ci vous rendre en France pour déjouer l'occupation nazie et emporter d'une balle dans la tête un maximum de soldats ennemis. Les développeurs promettent les cartes les plus immersives et les plus grandes de la série, offrant de multiples options d'approche aux joueurs. Pour rappel, Microsoft travaille actuellement sur une clé façon Chromecast pour diffuser les jeux Xbox sur votre TV.