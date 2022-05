Xbox : votre portefeuille virtuel peut se vider automatiquement, voici comment éviter cela

Sur Reddit, des joueurs ont remarqué que le solde stocké sur leur portefeuille Microsoft avait une date d’expiration. Passée cette date, ils ne pourront plus payer des jeux ou des applications avec cet argent. Toutefois, tous les cas ne sont pas concernés et il est important de faire la distinction entre chaque. On vous explique tout.

Décidément, les joueurs Xbox enchaînent les mauvaises nouvelles en ce moment. Entre le report de la sortie de Starfield et de Redfall, et un vilain bug qui en a empêché plusieurs d’entre eux de lancer des jeux, la vie n’a pas été facile ces derniers jours. Pour ne rien arranger, une découverte du membre de Reddit Cg6554 vient enfoncer le clou. Dans un post publié sur la plateforme, il s’étonne de voir une date d’expiration à côté du solde stocké sur son portefeuille Microsoft.

En effet, à côté des 5 dollars qu’il possède, on peut voir que ceux-ci sont valables jusqu’au 9 juillet 2022. Passée cette date, on imagine que cet argent s’évaporera du portefeuille. Forcément, le post a généré un petit vent de panique parmi les joueurs, qui se sont empressés de consulter leur portefeuille ainsi que le temps qu’il leur reste pour dépenser la somme qu’il contient avant que celle-ci ne disparaisse.

Pourquoi votre argent risque de disparaître de votre portefeuille Xbox

Avant toute chose, vous vous demander probablement comment vérifier vous-même combien d’argent il vous reste et, ce faisant, combien de temps il vous reste pour l’utiliser. Pour cela, rien de plus simple :

Rendez-vous sur ce lien

Connectez-vous à votre compte Microsoft

Le solde de votre compte apparaît en haut à droite de la fenêtre. Cliquez sur Gérer

Sur la page qui s’affiche, vous pouvez consulter le solde de votre compte ainsi que sa date d’expiration

On vous conseille de regarder rapidement votre solde, afin d’éviter toute mauvaise surprise. Ceci étant dit, il est important de préciser plusieurs choses. Oui, il y a donc bien une date d’expiration à votre portefeuille numérique. En revanche, cette date d’expiration n’apparaît pas systématiquement et votre argent stocké peut le rester indéfiniment. Explications.

Il existe plusieurs moyens de remplir votre solde Microsoft. La méthode le plus efficace est sans doute de procéder à un virement directement depuis votre compte bancaire à l’aide de votre carte de paiement. Bonne nouvelle : cette solution vous permet également de garder votre argent bien au chaud dans votre portefeuille jusqu’à une date indéterminée. En d’autres termes, aucun risque qu’il s’évapore dans la nature sans prévenir.

Concernant les cartes-cadeaux, c’est un petit peu plus compliqué. En réalité, tout dépend du revendeur dont elle provient. Certains n’imposent aucune date limite pour utiliser la somme offerte, tandis que d’autres appliquent une date d’expiration. Voilà donc pourquoi votre compte Microsoft peut donc vous indiquer que vous avez jusqu’à tel jour pour dépenser votre argent, faute de quoi celui-ci disparaîtra. Mieux vaut donc consulter avec attention votre carte-cadeau avant d’entrer le code dans votre Xbox.

Il en va de même avec les Microsoft Rewards. Pour rappel, ce système de récompenses permet de gagner des points en effectuant des actions spécifiques sur votre Xbox, par exemple utiliser le moteur de recherche Bing ou répondre à quiz quotidien. Passé un certain nombre de points, votre solde peut être crédité de la somme correspondante. Mais là encore, cette somme est soumise à une date d’expiration, généralement égale à 90 jours. Faites donc bien attention à celle-ci lorsque vous rejoignez le programme.

Pour résumer, toutes les sommes ajoutées à votre compte via un système de promotions valent le coup d’être vérifiée avec la méthode expliquée plus haut. Faute de quoi, vous risquez de vous retrouver par mégarde sans le sou.