Microsoft travaille sur une clé façon Chromecast pour diffuser les jeux Xbox sur TV

Microsoft travaille sur une clé HDMI façon Google Chromecast capable de diffuser les jeux du Xbox Game Pass en streaming. D'après une fuite, le groupe s'est rapproché de Samsung pour mettre au point une application destiné aux Smart TV de la marque. L'accessoire va faciliter la vie des personnes qui veulent jouer sur leur télévision sans investir dans une Xbox.

Microsoft est bien décidé à se tourner vers le streaming de jeux vidéo. D'après les informations partagées par Jeff Grubb, journaliste et informateur chez Venturebeat, le groupe américain développe actuellement “un appareil de streaming de jeux vidéo Xbox”. Avec les Xbox Series S et X, Microsoft a opéré un virage dans sa stratégie. Désormais, le fabricant ne se concentre plus sur la vente de hardware.

Le rival de Sony ambitionne de permettre à tous les joueurs, qu'ils soient équipés d'une console Xbox ou pas, d'accéder au catalogue de jeux Xbox. C'est dans cette optique que tous les jeux du Xbox Game Pass sont accessibles sur d'autres terminaux. Pensé comme le Netflix du jeu vidéo, ce service permet de jouer à un large catalogue de jeux en illimité. Il est possible de joueur depuis un PC ou un smartphone. L'abonnement est tarifé entre 9,99€ et 12,99€ par mois.

Microsoft va faciliter la diffusion des jeux Xbox en streaming sur TV

Cette initiative est intitulée “Xbox Everywhere”. De l'aveu même de Microsoft, cette stratégie vise à “donner à tout le monde les moyens de jouer aux jeux qu'ils veulent, avec les gens qu'ils veulent, sur les appareils qu'ils possèdent déjà”. Dans cette optique, Microsoft travaille sur un appareil similaire à un dongle HDMI, comme le Google Chromecast ou le Firestick d'Amazon.

Une fois branché à votre téléviseur, l'appareil va faciliter la diffusion de jeux en streaming à l'écran, depuis votre téléphone ou votre ordinateur via le réseau Wi-Fi. Le dongle ne devrait pas s'arrêter là. La clé en développement chez Microsoft “permettra d'accéder à des services de cinéma et de télévision en plus d'une bibliothèque de jeux via Xbox Game Pass Ultimate”.

Pour diffuser les jeux, il sera aussi possible de passer par une application sur votre Smart TV. D'après la fuite, Microsoft a noué un partenariat avec Samsung, l'un des principaux vendeurs de télévisions intelligentes. Si vous disposez d'un téléviseur de la marque, vous n'aurez pas besoin d'investir dans un accessoire supplémentaire pour profiter des jeux Xbox en streaming. Citant des “personnes familières avec les plans” de l'entreprise, Jeff Grubb affirme que Microsoft va lancer l'accessoire “au cours des 12 prochains mois”.

