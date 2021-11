Xbox Game Pass : Forza Horizon 5, GTA San Andreas, It Takes Two, voici les jeux de novembre 2021

Xbox Game Pass va accueillir de très gros jeux en novembre 2021. Le service de cloud gaming va se doter de grands noms comme Forza Horizon 5 et GTA San Andreas, mais également de pépites indépendantes comme It Takes Two et Minecraft.



La sélection de septembre était déjà bien fournie, mais Microsoft réussit à garder la barre haute avec celle de novembre. Alors que les joueurs ont eu droit à des titres formidables comme Sable et Subnautica sur le Xbox Game Pass, la fournée de ce mois-ci n’a clairement pas à rougir de sa propre liste. En effet, que soyez plutôt un gamer occasionnel ou hardcore, solitaire ou coopératif, il y en aura pour tous les goûts.

À commencer par Forza Horizon 5, qui est sûrement l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année. Disponible dès le jour de sa sortie, soit le 9 novembre, son arrivée dans le catalogue est une très bonne nouvelle pour les joueurs. En effet, la configuration PC minimale est sans surprise très élevée. Nul doute que beaucoup opteront donc pour le cloud gaming pour en profiter.

GTA San Andreas et It Takes Two débarquent sur Xbox Game Pass

Autre mastodonte du jeu vidéo à faire son arrivée, la Definitive Edition de GTA San Andreas ravira à coup sûr les nostalgiques ainsi que les néophytes. Si vous faites partie des nombreux joueurs à avoir été refroidi par le prix de GTA The Trilogy, le Game Pass est une solution de choix pour (re) découvrir ce titre emblématique. Puis, comment ne pas vous conseiller It Takes Two, probablement l’un des meilleurs jeux de cette année 2021, qui vous fera vivre une aventure extraordinaire avec le compagnon ou la compagne de votre choix.

Sur le même sujet : Xbox Game Pass – plus de 100 jeux sont désormais jouables sans manette

D’autres titres majeurs seront également de la partie en ce mois de novembre, comme Minecraft et Football Manager 2022. Retrouvez la liste complète ci-dessous :

Minecraft: Java and Bedrock Editions – 2 novembre

Unpacking – 2 novembre

It Takes Two – 4 novembre

Kill It with Fire – 4 novembre

Football Manager 2022– 9 novembre

Forza Horizon 5 – 9 novembre

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition – 11 Novembre

One Step from Eden – 11 novembre