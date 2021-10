Xbox Game Pass : plus de 100 jeux sont désormais jouables sans manette

Le Xbox Game Pass Ultimate permet de profiter d’un large catalogue de jeux sur smartphone via le cloud. Désormais, ce sont plus de cent titres qui adaptent leur gameplay au tactile. De quoi jouer partout, tout le temps, même quand on n’a pas de pad Xbox sous la main.

Le Game Pass Ultimate coûte 13 euros par mois. Il permet de profiter d’un large panel de jeu sur Xbox, PC, mais aussi sur smartphones Android et iOS via le cloud. Pour ce dernier cas de figure, il n’est pas forcément évident de jouer avec une manette, dans le métro par exemple. C’est pourquoi Microsoft propose des jeux adaptés au tactile.

La société a annoncé que c’étaient désormais plus de cent titres qui étaient compatibles avec le gameplay tactile. Les développeurs adaptent ainsi la jouabilité. Il y a deux écoles : les jeux d’action avec des boutons virtuels ajoutés sur l’écran (moins confortable que la manette) et les titres qui s’adaptent complètement. On pense aux jeux d'aventures comme The Walking Dead ou aux titres de stratégie comme Gears Tactics.

Le Xbox Game Pass se joue sans manettes

Plus besoin d’avoir un pad sous la main pour jouer aux jeux Xbox Game Pass, donc. Certes, une manette sera toujours plus confortable, mais Microsoft pense à tous les joueurs pour étendre son offre le plus possible. Parmi les titres proposés entièrement en tactile, on retrouve des blockbusters d’envergure comme Gears 5, quelques jeux Yakuza ou Sea of Thieves. Il n’y a pas que des jeux récents, puisque des titres rétro de la Xbox et de la Xbox 360, comme Fable 2 ou Crimson Skies, sont aussi de la partie.

Le Xbox Game Pass est la pierre angulaire de Microsoft en ce qui concerne le gaming. Pour cette génération, ce ne sont pas les ventes de Xbox Series X qui importent pour la firme de Redmond, mais le nombre d’abonnés à son service. L’année 2021 n’a pas été aussi bonne qu’escomptée, mais le Game Pass a tout de même connu une croissance de 37%, dépassant ainsi les 20 millions d’abonnés.

Le Game Pass se dote de nouveaux jeux chaque mois et avant la fin de l’année, ce sont trois exclusivités d’ampleur qui vont arriver : Age of Empires 4, Forza Horizon 5 ainsi qu’Halo Infinite. Il y aura de quoi faire.