Xbox Game Pass : Sable, Lemnis Gate et Subnautica Below Zero débarquent en septembre 2021

Le Xbox Game Pass continue d'étoffer son catalogue avec de nouveaux titres à venir d'ici la fin septembre 2021. Et Microsoft se montre particulièrement généreux en cette rentrée 2021 avec une sélection de jeux prometteurs comme Lemnis Gate, Sable ou encore Aragami 2.

Les abonnés du Game Pass commencent probablement à y prendre goût. Tous les 15 jours, Microsoft leur réserve une poignée de nouveaux jeux accessibles à la fois sur PC, sur Xbox Series X et Series S, sur Xbox One et via le cloud. En début septembre 2021, les joueurs ont pu mettre la main sur Final Fantasy XIII, sur l'excellent rogue-lite Crown Trick ou encore sur le jeu de survie BreathEdge que l'on vous conseille d'ailleurs vivement rien pour son écriture totalement barrée.

Et alors que nous approchons doucement mais sûrement de la fin du mois de septembre, la firme de Redmond vient d'annoncer l'arrivée de 13 jeux supplémentaires sur le Xbox Game Pass, et ce dès ce mercredi 15 septembre 2021. Rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts entre de l'infiltration, de la plateforme old-school, du skate, de la réflexion psychédélique, de l'exploration sous-marin plutôt effrayante ou encore du FPS mélangé à des échecs (vous avez bien lu).

Lemnis Gate, Subnautica et Sable débarquent sur le Xbox Game Pass

Commençons tout d'abord par évoquer le prometteur Lemnis Gate, qui dépoussière comme jamais la formule des FPS compétitifs. En effet, il s'agit d'un FPS multijoueur au tour par tour qui défie les lois du temps. Au cours de 5 rounds alternés se déroulant dans une boucle temporelle de 25 secondes, vous serez amenés à défaire vos adversaires en prévoyant leurs mouvements futurs et en prenant en compte leur actions passées. Si Tenet devait être un jeu, ce serait Lemnis Gate.

Passons à de l'exploration sous-marine avec Subnautica Below Zero, la suite directe du premier volet. Cette fois-ci, vous voici sur une planète recouverte de glace. Le principe reste le même : explorez de fond en comble les profondeurs de la planète, craftez les éléments nécessaires à votre survie, et découvrez comment vous échapper de ce tombeau glacial.

On passe des températures négatives à la chaleur la plus écrasante dans Sable, un jeu d'exploration à la direction artistique et somptueuse dans lequel vous êtes amené à découvrir les mystères d'une planète désertique. “Explorez le désert à votre rythme sur votre hoverbike, escaladez des ruines monumentales, et rencontrez d'autres nomades tout en déterrant des mystères oubliés depuis longtemps. Découvrez ce qui se cache derrière le masque de Sable”, décrit Microsoft.

Liste complète des jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Flynn : Son of Crimson (Cloud, Console & PC) – 15 septembre

I Am Fish (Cloud, Console & PC) – 16 septembre

Skatebird (Cloud, Console & PC) – 16 septembre

Superliminal (Cloud, Console & PC) – 16 septembre

Aragami 2 (Cloud, Console & PC) – 17 septembre

Lost Words : Beyond The Page (Cloud, Console & PC) – 23 septembre

Sable (Cloud, Console & PC) – 23 septembre

Subnautica : Below Zero (Cloud, Console & PC) – 23 septembre

Tainted Grail : Conquest (Cloud, Console & PC) – 23 septembre

Lemnis Gate (Console & PC) – 28 septembre

Astria Ascending (Cloud, Console & PC) – 30 septembre

Unsighted (Console & PC) – 30 septembre

Phoenix Point (Console) – 1er octobre

