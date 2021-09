Xbox Game Pass début septembre 2021 : huit jeux arrivent dont Final Fantasy XIII

Microsoft annonce l’arrivée de huit jeux dans le Xbox Game Pass pour la première quinzaine du mois de septembre 2021. Parmi eux, Final Fantasy XIII et Sign of the Sojourner. Quatre jeux de la sélection sont compatibles xCloud. Sept autres jeux en partiront d’ici le 15 septembre, dont Forza Motorsport 7 qui quittera également le Microsoft Store.

Tous les quinze jours, le catalogue du Xbox Game Pass voit quelques jeux arriver et une poignée d’autres partir. Le mois dernier nous avons eu la chance de voir l’arrivée d’Hades, un excellent rogue-like que nous vous conseillons fortement, et le très perturbant 12 Minutes. Quelques jeux d’Electronic Arts sont également arrivés sur le cloud, dont Need for Speed Heat et Star Wars Jedi : Fallen Order.

Final Fantasy XIII arrive sur le Game Pass le 2 septembre 2021

Cette semaine, Microsoft annonce le programme des 15 premiers jours de septembre 2021. Au programme, huit jeux vont arriver et sept en partiront. Commençons avec ceux qui arrivent. Demain, le 2 septembre, quatre jeux apparaitront dans le catalogue des abonnés. D’abord, Final Fantasy XIII, premier épisode de la saga Fabula Nova Crystallis et opus mal-aimé, alors qu’il déborde de très bonnes idées et qu’il profite d’une belle réalisation.

Deuxième jeu, Craftopia, un jeu bac à sable où vous choisissez ce que vous voulez faire : farming, crafting, exploration, chasse, etc. Ce jeu est en preview. Troisième jeu, Sign of the Sojourner, jeu de carte à l’étonnante esthétique. Et enfin Surgeon Simulator 2, pour les nostalgiques de Docteur Maboul. Ces quatre premiers jeux sont accessibles sur console et PC. Seul Final Fantasy XIII n’est pas compatible xCloud.

Le 7 septembre arrivera Crown Trick, un rogue-like au tour par tour très intéressant, qui nous rappelle certaines productions japonaises (Toruneko no Daibuken, par exemple). Le 9 septembre arriveront les trois derniers jeux : BreathEdge, jeu d’énigme et d’exploration en vue subjective ; Nuclear Throne, un rétro rogue-like énervé ; et Artful Escape, une étonnante aventure musicale. Ces quatre jeux sont disponibles sur console et PC. Et BreathEdge est également compatible xCloud.

Forza 7 part du Game Pass, mais aussi du Microsoft Store.

Finissons avec les jeux sur le départ. Company of Heroes 2 (PC), Disgaea 4 (PC), Forza Motorsport 7 (xCloud, console et PC), Red Dead Online (xCloud et console), Horshot Racing (console et xCloud), Dark Crystal Age of Resistance Tactics (xCloud, console et PC) et Thronebreaker : The Witcher Tales (xCloud et console). Ils partiront le 15 septembre, sauf Read Dead Online qui tirera sa révérence deux jours plus tôt. Notez que Forza ne sera également plus disponible à l’achat à cette date. Signe que Forza Horizon 5 n'est pas loin d'arriver. Sa sortie est calée le 9 novembre.