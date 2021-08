Covid-19 : Xbox invite les joueurs à se faire vacciner sur Twitter

Microsoft et Xbox s'associent au CDC, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, afin d'encourager les joueurs à se faire vacciner. Via plusieurs messages publiés sur Twitter, la division Jeu vidéo du géant américain tente également de casser les nombreuses idées reçues et rumeurs autour du vaccin.

Comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 est encore loin d'être finie. Et si les campagnes de vaccination progressivement bien dans certains pays, comme la France ou les États-Unis, les efforts doivent se poursuivre notamment chez les plus jeunes, qui tardent pour certains à passer le cap. De fait, certaines entreprises ont décidé de prendre les devants pour motiver les 12-17 ans à se faire vacciner le plus rapidement possible.

C'est par exemple le cas d'Apple qui s'est associée à la ville de Washington pour offrir des AirPods à chaque adolescent qui se présente pour sa première dose. Et désormais, c'est au tour de Xbox de s'engager pour la promotion de la vaccination. En effet, la division Jeu vidéo de Microsoft s'est exprimée sur ses différents réseaux sociaux pour encourager les jeunes joueurs à faire vacciner le plus rapidement possible.

Xbox milite pour la vaccination sur Twitter

“Le pouvoir du jeu fait de nous des héros dans de nouveaux mondes chaque jour. Vous pouvez aussi être un héros dans la vraie vie en vous faisant vacciner contre le Covid-19, en vous protégeant vous-même et les personnes qui vous entourent”, écrit Xbox sur Twitter. La société poursuit son opération en partageant les principales conclusions d'un session de questions/réponses sur la Covid-19 avec les Dr. Jay Butler et Judy Monroe, respectivement directeur adjoint des maladies infectieuses au CDC (Centre américain de contrôle et de prévention des maladies) et présidente et directrice générale de la fondation CDC.

“Les vaccins Covid-19 autorisées aux États-Unis sont très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès, y compris contre le variant Delta. En l'état actuel des choses, les personnes non-vaccinées sont les plus exposées au risque de contracter et de propager le virus”, rappelle le compte Xbox sur Twitter. L'entreprise précise également que la vaccination est gratuite à partir de 12 ans.

Enfin, dans un dernier message publié sur l'oiseau bleu, Xbox en profite pour casser certaines idées reçues persistantes autour de la vaccination : “Pour dissiper certains mythes courants sur le vaccin contre la Covid-19 : les vaccins ne contiennent pas de puces ou d'aimants. Ils ne modifient pas votre ADN, il ne vous donnent pas la Covid-19 et il n'y a aucune preuve qu'ils aient un impact sur la grossesse ou la fertilité”, rappelle Xbox.

