Xbox Game Pass août 2021 : Hadès, Skate 3 et le Solitaire disponibles

Le Xbox Game Pass s’enrichit de tous nouveaux jeux comme tous les mois. Cette fois, la part belle est faite aux rogue like avec des titres forts du genre. A noter qu’une grosse star du jeu vidéo quitte aussi la plateforme : GTA V. Dépêchez-vous de le terminer avant le 8 août.

C’est désormais une tradition. A chaque début de mois, Microsoft dévoile les jeux qui viendront enrichir son Game Pass. Certes, nous sommes au mois d’août, mais la firme de Redmond ne va pas s’arrêter pour autant de nous gâter. Ce mois-ci, la part belle est faite aux Rogue Like avec l’arrivée de Curse of the Dead Gods et d’Hadès. Ce dernier a marqué la fin de l’année 2020 avec son gameplay nerveux et sa direction artistique très soignée.

Bien entendu, il y a d’autres choses intéressantes si vous n’êtes pas un adepte de ce style, comme le très mignon Art of Rally ou encore Skate 3. Le Solitaire est aussi de la partie !

Voici la liste de toutes les arrivées du mois :

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console & PC) — 5 août

Dodgeball Academia (Cloud, Console & PC) — 5 août

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console & PC) — 5 août

Lumines Remastered (Cloud, Console & PC)— 5 août

Skate (Console) EA Play — 5 août

Skate 3 (Cloud) EA Play — 5 août

Starmancer (Game Preview) (PC) — 5 août

Art of Rally (Cloud, Console & PC)— 12 août

Hades (Cloud, Console & PC) — 13 août

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) — 17 août

Une belle collection qui n'a certes pas de gros blockbusters AAA à proposer, mais de petites pépites à essayer. En plus de ces jeux, nous notons l’arrivée de nouvelles extensions, comme « African Royals » pour Age of Empire III ou encore de nouveau contenu pour Gears 5.

Le Xbox Game Pass laisse partir GTA 5

L’inconvénient du Game Pass, c’est que certains jeux disparaissent du service au bout d’un moment. C’est aussi le cas ce mois-ci. GTA 5 ne sera par exemple plus disponible à partir du 8 août prochain. Le 15 août, ce seront six jeux qui ne seront retirés : Ape Out, Crossing Souls, Darksider Genesis, Don’t Starve, Final Fantasy VII ainsi que Train Sim World 2020. Dépêchez-vous donc de les finir si vous êtes dessus !