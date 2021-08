Xbox Game Pass fin août 2021 : neuf jeux arrivent dont Need for Speed Heat et deux Star Wars

Microsoft annonce l’arrivée de neuf jeux dans le Xbox Game Pass durant la seconde moitié d’août 2021. Trois d’entre eux, Need for Speed Heat et deux titres de la licence Star Wars, étaient déjà accessibles sur PC et console. Ils seront désormais proposés en streaming, sur le cloud, aux abonnés Ultimate. Quatre jeux disparaitront du catalogue le 31 août.

C’est la coutume : tous les 15 jours, Microsoft annonce la mise à jour du catalogue de jeux disponibles dans son abonnement Xbox Game Pass. Durant la seconde moitié d’août 2021, neuf jeux vont être proposés. Comme toujours, les dates d’arrivée ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C’est également le cas pour les plates-formes (PC, console et/ou xCloud) et pour les formules d’abonnement. Car certains jeux seront exclusifs aux membres Ultimate.

Xbox Game Pass Ultimate : trois jeux Electronic Arts arrivent sur xCloud

C’est notamment le cas des trois premiers jeux de la liste. Il s’agit de Need for Speed Heat, de Star Wars Battlefront II et de Star Wars Jedi Fallen Order. Les trois titres sont édités par Electronic Arts et sont intégrés à EA Play. Cette offre fait l’objet d’un partenariat avec Microsoft, mais uniquement pour les titulaires d’un abonnement Ultimate. Ils étaient déjà disponibles sur Xbox et PC. Rappelons, que Jedi Fallen Order est arrivée sur Xbox Series X, le 10 novembre 2020, jour de la sortie de la console. Le même jour, il arrivait dans le Xbox Game Pass.

Autre jeu d’ores et déjà disponible, Humankind. Le jeu de stratégie historique de Sega n’est accessible que sur PC. Dans deux jours, soit le 19 août, arriveront trois autres titres. Le premier est l’étonnant Recompile, un metroidvania en 3D à l’esthétique marquée du studio Phigames. Le deuxième est Train Sim World 2, dernier simulateur de conduite de train de Dovetail Games. Et le dernier est Twelve Minutes, ambitieux thriller interactif où vous devez sortir d’une boucle temporelle. Les trois sont disponibles sur PC, Xbox et xCloud.

Le 25 août, Psychonauts 2, de Double Fine Studios, arrivera dans le catalogue. Ce jeu d’action-aventure psychédélique (et barré) sera lui aussi disponible sur les trois plates-formes. Enfin, le 26 août arrivera, également sur toutes les plates-formes, Myst, nouveau remake du jeu d’aventure et d’énigme éponyme sorti il y a bientôt… 30 ans !

Notez aussi que Microsoft annonce que 10 nouveaux jeux sont compatibles avec les contrôles tactiles sur xCloud, si vous jouez sur un smartphone. Parmi eux, vous retrouvez Need for Speed Heat, Hades et les trois Wasteland. Comme toujours, l’annonce des nouveaux arrivants est accompagnée de celle des départs. Blair Witch, NBA 2K21, Stranger Things 3 et Double Kick Heroes seront jouables jusqu’au 31 août.