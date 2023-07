Le Xbox Live Gold pourrait disparaître après vingt ans d’existence, remplacé par une offre beaucoup plus avantageuse

Le Xbox Live Gold pourrait bien disparaître en septembre prochain. L’offre serait remplacée par le Xbox Game Pass Core, qui proposerait plus de choses pour le même prix. Si la chose est confirmée, c’est un abonnement historique du marché qui tirerait sa révérence.

Le Xbox Live Gold existe depuis la sortie de la toute première console Xbox en 2002. Il pourrait prochainement disparaître, remplacé par une offre Xbox Game Pass plus en adéquation avec son temps. C’est en tout cas ce qu’affirme le site coréen Naver.

Selon lui, à partir du 1er septembre prochain, le Xbox Live Gold n’existera plus. A la place, les utilisateurs pourront souscrire -pour le même prix- au Xbox Game Pass Core. Il apportera les mêmes avantages, avec un petit supplément. Bien évidemment, l'offre sera la même, que vous ayez une Xbox One ou une Series X/S.

Le Xbox Live Gold pourrait disparaître en septembre

Le Xbox Live Gold est un abonnement qui permet, pour dix euros par mois, de jouer en ligne sur sa console. En plus de cela, il donne la possibilité à l’utilisateur de profiter de jeux gratuits tous les mois et de promos intéressantes. Le Xbox Game Pass Core proposerait exactement la même chose, avec en plus une sélection de 25 jeux dit « indispensables » comme Gears 5, DOOM Eternal ou Dishonored 2. A noter que tous les jeux récupérés grâce au Gold au fil des années resteraient sur votre compte.

Le tableau des prix affichés par le site coréen semble crédible. Toutefois, l’offre est peu intéressante quand on la compare aux autres. Pour un euro de plus, le joueur peut avoir accès à tout le catalogue Game Pass sans aucune limitation, ainsi qu’aux gros titres dès le premier jour d’exploitation. On se demande bien quelle serait la stratégie de Microsoft derrière cet abonnement Core. Une chose met aussi en doute cette rumeur : le fait que la source indiquée par Naver, soit Windows Central, mène vers une 404.

Microsoft n’a pour l’instant pas communiqué sur le sujet. En parallèle, la firme de Redmond a annoncé l’arrêt du Game Pass Famille. Lancé en 2022 dans quelques pays tests, il ne semble pas avoir convaincu les foules. Rien ne dit qu’il ne reviendra pas un jour dans une nouvelle forme.

Source : Naver