Xbox : découvrez les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de septembre 2023

La mise à jour de ce mois-ci comprend une liste assez conséquente de fonctionnalités pour les Xbox Series X|S et la Xbox One, notamment un nouvel onglet Microsoft Rewards, le streaming de jeux sur Discord, des mises à jour VRR, et bien d'autres choses encore.

Après une version dépourvue de nouvelles fonctionnalités l’été dernier, Microsoft a détaillé la mise à jour système de septembre de la Xbox, qui sera déployée cette semaine. Au programme, plusieurs nouveautés de taille, dont notamment la possibilité pour les joueurs de diffuser leur jeu Xbox en direct à leurs amis sur Discord.

Les personnes intéressées par le streaming de gameplay devront d'abord relier leur compte Discord à leur console, après quoi elles pourront sélectionner l'option “Discord” dans “Parties et chats” via le guide, choisir un serveur, puis partager directement le gameplay après avoir accédé à un canal vocal avec leurs amis. Actuellement, la qualité du streaming est limitée à 720p/30FPS, mais vous pouvez streamer en 1080p/60FPS si vous vous abonnez à Discord Nitro. Cependant, il ne s’agit pas de la seule nouveauté intéressante.

Le nouveau signalement des joueurs toxiques arrive pour tous

L'autre grande nouveauté de la mise à jour Xbox de septembre est le rapport Xbox Voice, qui est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette fonctionnalité permet aux joueurs d'enregistrer un clip vidéo de 60 secondes d'un incident vocal dans le jeu et de l'envoyer à l'équipe Xbox Safety pour examen. Cette fonction ne fonctionne qu'avec les jeux qui proposent un chat vocal multijoueur natif, ce qui signifie que les conversations de chat de la partie Xbox ne sont pas prises en charge. Le fonctionnement est similaire à celui de la capture de séquences de jeu standard, mais le contenu enregistré à des fins de modération n'est utilisé qu'à cette fin.

Microsoft a récemment annoncé qu'elle mettrait bientôt en œuvre une nouvelle politique de suspension en huit étapes qui exclut les joueurs toxiques des jeux multijoueurs en cas de récidive dans les parties, les discussions de groupe, la messagerie et d'autres fonctions sociales de la Xbox, et ce pendant un an. Cette fonctionnalité sera enfin lancée cette semaine dans le cadre de la mise à jour de septembre de la Xbox Series X/S et de la Xbox One.

Notons aussi que vous pourrez consulter vos quêtes Xbox Game Pass et votre solde de Microsoft Rewards dans le nouvel onglet Rewards situé sous Profil et système. À partir de cet onglet, vous pourrez également accéder directement à la page d'échange.

Le Guide Xbox propose maintenant une nouvelle option permettant de demander à un ami Xbox de rejoindre une partie au lieu de la rejoindre directement. Les amis qui reçoivent la demande pourront répondre par une invitation à une partie, une invitation à un chat ou un message. Il vous sera également désormais possible d’être averti lorsque les jeux que vous avez sélectionnés sortent ou sont disponibles dans le Game Pass. La mise à jour vous permet aussi désormais d’appairer de nouveaux accessoires Xbox directement à partir des accessoires Xbox, sans avoir à appuyer sur le bouton Pair de votre console.

Enfin, la dernière nouveauté concerne le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur les consoles Xbox Series X|S, qui permet à votre écran de modifier dynamiquement son taux de rafraîchissement en fonction de la fréquence d'images du jeu. Avec cette nouvelle mise à jour, vous pourrez choisir comment le VRR est activé sur votre console via l'onglet Vidéo dans les paramètres de votre console : Toujours activé, Jeu uniquement ou Désactivé.