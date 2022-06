Xbox : la dernière mise à jour est disponible, voici les nouveautés

Microsoft vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour logicielle pour les systèmes Xbox. Pas de nouveautés majeures à signaler, hormis la correction de certains bugs et une amélioration globale de la stabilité et des performances. Voici dans le détail les correctifs apportés.

Alors que le FSR 2.0 d'AMD doit débarquer prochainement sur les consoles Xbox, Microsoft vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour logicielle pour les systèmes Xbox. Cette version 10.0022000.4975 de l'OS n'apporte pas de fonctionnalités majeures, se contentant de la traditionnelle “amélioration globale de la stabilité du système et des performances“.

Dans son changelog, Microsoft fait état de plusieurs problèmes qui n'ont pas été encore corrigés. Tout d'abord, le constructeur affirme avoir reçu plusieurs plaintes de joueurs concernant des déconnexions intempestives de la manette avec la console. Microsoft demande à ce que les utilisateurs signalent le problème.

Par ailleurs, certains propriétaires de clavier Razer Turent assurent que le bouton Xbox ne fonctionne pas. De fait, impossible d'accéder au guide Xbox. Dans ce cas précis, Microsoft conseille de passer par la touche Windows ou bien via le raccourci Windows + X.

Liste des problèmes sur Xbox signalés par Microsoft

Voici le reste des nouveaux problèmes mis en avant par Microsoft dans le changelog :

Guide : Impossibilité d'ajuster le mélangeur audio

: Impossibilité d'ajuster le mélangeur audio Accueil : l'icône des titres sur disque n'apparaît pas sur le tableau

: l'icône des titres sur disque n'apparaît pas sur le tableau HDMI-CEC : Des joueurs ont signalé que le HDMI-CEC ne fonctionne pas correctement. Il faut vérifier la compatibilité du téléviseur

: Des joueurs ont signalé que le HDMI-CEC ne fonctionne pas correctement. Il faut vérifier la compatibilité du téléviseur Jeux et applications : certains jeux peuvent apparaître avec une balise “Essai” incorrecte dans Mes jeux et applications

: certains jeux peuvent apparaître avec une balise “Essai” incorrecte dans Mes jeux et applications Magasin : certains utilisateurs ont signalé avoir vu un “scintillement” lors de la navigation dans le catalogue Store

: certains utilisateurs ont signalé avoir vu un “scintillement” lors de la navigation dans le catalogue Store Affichage TV : la console peut s'afficher dans une résolution incorrecte lorsqu'elle est alliée pour la 1re fois. Si vous rencontrez ce genre de problème, il faut le signaler aux équipes de Microsoft en précisant la marque/modèle de votre TV/écran dans la description.

Concernant ce problème, Microsoft conseille également de procéder au redémarrage de la console via le menu Alimentation (en maintenant la touche Xbox enfoncée). Cela devrait résoudre le problème d'après les dires du constructeur. Pour rappel, via la précédente mise à jour, Microsoft a intégré la possibilité de supprimer les bruits parasites en chat vocal sur Xbox Series X et Series S.