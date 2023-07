Xbox vous permet de signaler les joueurs toxiques en enregistrant leur voix

Quiconque a déjà joué à un jeu en ligne sur Xbox sait probablement que le chat vocal peut être loin d'être agréable. Pour remédier à ce problème, Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour la plateforme Xbox qui vise à rendre le chat en ligne moins toxique.

Xbox a annoncé qu'il testait une nouvelle fonction de sécurité permettant aux utilisateurs de signaler les conversations vocales inappropriées en jeu. Plus précisément, les joueurs peuvent enregistrer une séquence d'une interaction récente, jusqu'à 60 secondes, et la soumettre à l'équipe de sécurité en charge des signalements.

L'équipe de sécurité évaluera alors le rapport de l'utilisateur afin de déterminer si une violation de la politique a eu lieu, avec une notification mise à jour détaillant au joueur qui a soumis le résultat du rapport et le raisonnement derrière la sanction décidée. Notons que cette fonctionnalité ne devrait fonctionner qu’avec le chat vocal intégré au jeu, et non avec Discord.

Xbox veut lutter contre la toxicité en ligne avec des clips vocaux

Il semblerait que la fonctionnalité ne permette de « capturer que les 60 dernières secondes d'activité du jeu », ce qui signifie que les joueurs devront faire preuve de rapidité. D’après Microsoft, les clips enregistrés de cette manière seront sauvegardés pendant 24 heures en ligne, et vous recevrez un rappel de Xbox si vous ne finalisez pas le rapport dans ce délai.

« Grâce au signalement vocal réactif, Xbox continue d'aider les joueurs à se sentir protégés », a déclaré Stephen Balkam, directeur général du Family Online Safety Institute. « En donnant aux joueurs des outils faciles à utiliser, on favorise la cohésion, tout en améliorant la santé de la communauté des joueurs sur Xbox. Avec des mesures comme celle-ci, les joueurs peuvent être sûrs de se trouver dans un environnement sûr et accueillant ».

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les Xbox Insiders Alpha et Alpha-skip, mais on ne sait pas quand celle-ci sera déployée pour tous. Xbox Voice Reporting sera disponible sur les Xbox Series X | S et Xbox One. Outre les jeux de la génération actuelle, la fonction prend également en charge les titres multijoueurs du catalogue rétrocompatible de la Xbox 360. La fonction sera tout d'abord disponible pour les joueurs de consoles dans quelques marchés anglophones : États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande.