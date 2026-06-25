Xbox : cette nouvelle fonctionnalité géniale permet de lancer un jeu même pendant une mise à jour, mais à une condition

Microsoft vient de déployer plusieurs petites nouveautés dans la dernière build Insider de la Xbox Series. Parmi elle, la possibilité de jouer à un titre même si ce dernier nécessite d'être mis à jour. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas en profiter.

xbox jeu mobile
Crédits : 123RF

Vous rentrez d'une longue journée de travail, vous n'avez que 30 minutes pour lancer votre jeu avant de préparer le dîner et vous occuper de votre progéniture, alors vous foncez vers votre Xbox pour lancer votre jeu, et là, catastrophe : celui-ci doit impérativement se mettre à jour avant de pouvoir s'exécuter. La mise à jour en question dure 20 minutes. Votre partie est fichue, il ne vous reste plus qu'à lancer la cuisson des pâtes.

Cette situation bien connue des joueurs pourrait bientôt faire partie du passé. Microsoft vient en effet d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur Xbox permettant de lancer un jeu avant que sa mise à jour ne se termine. Comment ? Grâce au cloud gaming bien sûr, un service que la firme tente tant bien que mal de mettre en avant auprès de ses abonnés au Game Pass.

Sur le même sujet — De la pub sur le Game Pass pour payer l’abonnement moins cher ? Xbox envisage une formule à la Netflix

Xbox va mettre fin à l'attente lors des mises à jour de jeu

Concrètement, les membres du programme Insider se voient désormais proposer une nouvelle option lorsqu'ils tentent de lancer un jeu en pleine mise à jour. Il leur sera possible de lancer leur partie en streaming pendant que l'update se télécharge et s'installe en arrière-plan. Il en va d'ailleurs de même d'un jeu qui vient d'être acheté et qui a besoin de s'installer, ce qui peut parfois prendre plusieurs dizaines de minutes.

Mais forcément, qui dit streaming via le cloud dit Game Pass. Autrement dit, il faudra nécessairement être abonné au service de Microsoft pour profiter de cette fonctionnalité. Les autres devront continuer à attendre que la mise à jour se fasse. Un moyen comme un autre d'inciter les joueurs à se prendre un abonnement au Game Pass. Du reste, la fonctionnalité est encore en cours de test, impossible donc de savoir quand elle sera déployée de manière globale.


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