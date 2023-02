PS4 : face à la pénurie de PS5, Sony lance un nouveau bundle hors de prix

Force est de constater que la pénurie de PS5 est toujours d'actualité. Pour compenser l'absence de sa dernière console dans les magasins, Sony continue de proposer des PS4 et lance même des bundles inédits. C'est notamment le cas en Espagne avec ce nouveau pack vendu à un prix terrifiant.

Depuis son lancement en novembre 2020, la PS5 reste un produit difficile à trouver. La faute notamment à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui empêche Sony de produire des consoles en quantités suffisantes pour répondre à l'immense demande.

Résultat, le constructeur s'est décidé à repousser la retraite, pourtant bien méritée, de la PS4. En janvier 2022, plusieurs rapports ont confirmé que Sony a relancé la production de son ancienne console phare, l'idée étant de proposer une alternative aux joueurs à la recherche d'une machine… Et de pousser encore plus loin les ventes déjà faramineuses de la PS4.

Nous sommes maintenant en 2023, et même si d'après Sony, les stocks de PS5 seront bien plus conséquents cette année, la console de nouvelle génération reste encore rare dans les magasins de certains pays, notamment en Espagne. Pour cause, si les utilisateurs français, néerlandais, belges, britanniques ou américains peuvent se procurer plus facilement une PS5 en passant par Playstation Direct (la plateforme d'achat officielle de Sony), ce n'est pas le cas de nos voisins espagnols.

Sony is doing another #PS4 #Bundle, this time feat GT, Ratchet & Clank and Tad The Lost Explorer. In Europe (Spain) from Feb 17 for 359 Euros. pic.twitter.com/deRWeaTSvH — Roland Quandt (@rquandt) February 7, 2023

Sony lance un nouveau bundle PS4 hors de prix en Espagne

De fait, pas étonnant d'apprendre que Sony vient de lancer un nouveau bundle PS4 sur le marché ibérique. C'est en tout cas ce que révèle l'insider réputé Roland Quandt sur Twitter. Ce pack comprend une PS4 Slim “classique” avec son disque dur de 500 Go.

Par ailleurs, il s'accompagne de trois jeux, à savoir :

Gran Turismo Sport

Tad The Lost Explorer

Rachet & Clank

Là où le bât blesse, c'est bien le prix de ce bundle : 359 € ! Autant dire que la facture est salée, surtout quand on regarde les jeux fournis avec ce pack. Gran Turismo Sport et Rachet & Clank sont sortis sur PS4 respectivement en 2017 et en 2016 et les deux titres prétendent aujourd'hui au label Playstation Hits, des titres iconiques de la console vendus neufs à moins de 20 €. Quant à Tad The Lost Explorer, il s'agit d'un jeu de plateforme destiné à un jeune public lancé en novembre 2022 (au prix de 29,99 € en France).

Si encore ce pack contenait des hits récents comme Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok, on pourrait comprendre ce prix particulièrement élevé… On se doute que Sony a établi ce tarif en fonction de l'inflation en Espagne, qui a atteint les 5,8% en décembre 2022 sur un an.