Windows va intégrer une nouvelle norme de sécurité, votre PC est-il compatible ?

Microsoft renforce la sécurité des systèmes Windows en exigeant l'utilisation de clés RSA de 2048 bits pour les protocoles de sécurité. Cette mise à jour affecte autant les interactions sur le web que l'usage des logiciels sous Windows, invitant les utilisateurs à se préparer à ces changements.

Les récentes attaques informatiques, telles que le ransomware ayant ciblé Toyota et l'offensive de hackers pro-russes contre l'infrastructure numérique française, mettent en lumière les défis grandissants auxquels est confrontée la cybersécurité à l'échelle mondiale. Ces incidents, qui ont perturbé les opérations de grandes entreprises et compromis la sécurité des réseaux gouvernementaux, soulignent l'urgence de renforcer les mesures de protection des données.

En réponse à cette recrudescence des cyberattaques, telles que le piratage de la plateforme France Travail affectant des millions d'utilisateurs, Microsoft élève les standards de sécurité dans Windows. L'adoption obligatoire de clés RSA de 2048 bits pour le chiffrement des communications est une mesure proactive visant à protéger les données des utilisateurs contre les intrusions malveillantes, marquant ainsi un tournant dans la lutte contre la cybercriminalité.

Microsoft impose des clés de chiffrement plus robustes sur Windows

Au cœur de nombreuses technologies de chiffrement, les clés RSA jouent un rôle fondamental dans la sécurisation des communications sur internet. Ce système de cryptographie asymétrique utilise une paire de clés, une publique pour le chiffrement et une privée pour le déchiffrement, offrant ainsi une méthode sécurisée pour échanger des données.

La force de cette méthode repose sur la longueur de la clé utilisée : plus elle est longue, plus le chiffrement est difficile à briser. Dans cette optique, Microsoft encourage l'utilisation de clés RSA de 2048 bits, nettement plus sécurisées que les clés de 1024 bits, pour toutes les opérations nécessitant une authentification sur les réseaux de Windows, garantissant une meilleure protection contre les tentatives d'intrusion.

Avec l'intention de passer exclusivement aux clés RSA de 2048 bits, Windows renforce la sécurité des échanges de données, tant pour l'utilisation de logiciels Windows et leurs mises à jour que pour la navigation sur internet. Cette évolution impacte les utilisateurs et organisations qui dépendent d'anciens logiciels ou appareils, potentiellement incompatibles avec cette nouvelle norme de chiffrement. Microsoft prévoit une période d'ajustement pour permettre aux administrateurs système d'identifier et de préparer les dispositifs affectés à cette transition. Ainsi, cette mise à jour sécuritaire vise à protéger les interactions sur le web et les communications internes sous Windows contre les menaces croissantes de cyberattaques.

Source : Microsoft