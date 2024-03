Rationnement d’Internet : on a calculé ce qu’on peut faire avec 3 Go par semaine et c’est ridicule

Une tribune publiée hier dans le Figaro a plongé les internautes dans un mélange de stupeur et d’hilarité. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation nationale, y propose de « rationner Internet », à raison de… 3 Go par semaine. Par curiosité, nous avons voulu vérifier ce qu’il est possible de faire avec une si petite enveloppe. Incroyable mais vrai : pas grand-chose.

Et si l’on rationnait notre usage d’Internet ? Voici l’idée saugrenue, mais non moins réelle de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation nationale. Dans une tribune publiée hier dans le Figaro, celle-ci pose une question simple : « avons-nous besoin de tant d’Internet que cela ? ». À bien des égards, la réponse est toute trouvée. Najat Vallaud-Belkacem le reconnaît elle-même : elle aussi ne peut pas s’empêcher de jeter un dernier coup d’œil à ses réseaux sociaux avant de dormir.

C’est, entre autres, pour cette raison que l’ancienne ministre propose donc de « rationner Internet ». Comprenez imposer un quota de consommation de données à chaque Français qui, une fois atteint, coupera accès à Internet. Un peu comme lorsque vous étiez enfant et que vos parents coupaient l’écran pour vous demander d’aller vous coucher. Mais c’est surtout la limite proposée par l’ancienne ministre qui fait tiquer. En effet, celle-ci parle de seulement 3 Go par semaine.

Sur le même sujet — Trafic Internet : les opérateurs français veulent le beurre et l’argent du beurre

Pourquoi Najat Vallaud-Belkacem veut-elle rationner Internet à 3 Go par semaine ?

L’inévitable est évidemment arrivé : tout le monde a fait savoir, avec plus ou moins de diplomatie, qu’il est tout bonnement impossible de nos jours de se limiter à seulement 3 Go d’Internet par semaine. Pourtant, Najat Vallaud-Belkacem assure que son propos est tout sauf réactionnaire. Bien que celle-ci appelle à « éteindre nos écrans » pour « commencer à revivre », elle défend corps et âme une vision progressiste.

En effet, l’ancienne ministre affirme que « tous les grands sujets, écologie, discrimination, inégalités, harcèlement, éducation, savoirs et cultures, sont liés à Internet. » Difficile de lui donner tort sur ce point, tant Internet fait désormais partie intégrante de nos vies. Pour le meilleur comme pour le pire : Najat Vallaud-Belkacem évoque la toxicité des communautés en ligne, le risque pour les jeunes femmes d’être victime de deepfakes pornographiques, l’addiction aux réseaux sociaux, le cyberharcèlement… Les dérives ne manquent pas. Sans compter le véritable enjeu écologique que posent les datacenters, qui ont besoin d’une quantité astronomique d’eau pour fonctionner.

En clair, le constat n’est pas dénué de sens. On peut toutefois se questionner sur l’utilité de la mesure proposée d’une part — Najat Vallaud-Belkacem n’est d’ailleurs pas dupe : « rationner Internet ne fera pas disparaître tous les problèmes », concède-t-elle. D’autre part, il est aussi bon de se demander si un quota aussi drastique est véritablement faisable, alors que le trafic en France ne cesse d’augmenter et devrait se multiplier par 5 d’ici 2030.

Que peut-on faire avec 3 Go d’Internet par semaine ?

Nous avons donc souhaité vérifier ce que 3 Go d’Internet par semaine permet de faire en 2024. À l’ère des réseaux sociaux, du streaming en 4K et du jeu en cloud gaming, est-ce bien raisonnable de demander aux Français de se limiter à une si petite enveloppe ? Ça dépend. Si vous êtes prêts à tirer un trait sur votre usage au quotidien — ou de vous limiter à des sessions de quelques minutes par jour — alors oui, c’est possible.

Streaming

Commençons par le gros morceau : après tout, Netflix occupe à ce jour la plus grosse part du trafic en France. Et pour cause, vous ne pourriez même pas regarder une heure de contenu en 4K sur la plateforme, puisque cela équivaut à 7 Go de données. En revanche, si vous optez pour la qualité vidéo la plus basse, vous pourrez profiter de 10 heures de contenus par semaine. Pas si mal. On notera par ailleurs que toutes les plateformes ne sont pas logées à la même enseigne.

Pour ce qui est du streaming musical, Spotify consomme environ 150 Mo de données par heure en qualité maximale. À raison de 30 Go de par semaine, cela représente jusqu’à 80 heures d’écoute dans le mois. À condition bien sûr de ne faire que ça.

Réseaux sociaux

Que ce soit sur smartphone ou PC, les réseaux sociaux occupent une grande partie de notre temps sur Internet. Mais tous ne consomment pas la même quantité de données. Ainsi, selon une idée de l’IMEC, TikTok est sans surprise le plus gourmand d’entre eux. La plateforme chinoise basée sur la vidéo 840 Mo par heure. Vous pourriez donc y passer à peine plus de 3 heures par semaine.

Le constat est plus doux du côté d’Instagram et Facebook, qui ne consomme que 100 Mo par heure en moyenne. Cela permettrait d’y passer environ 90 heures par mois, bien que ce chiffre est très variable en fonction des usages. Il suffit en effet de visionner quelques vidéos de plus ou d’envoyer des fichiers par message pour que ce chiffre grimpe en flèche. Le meilleur élève dans cette catégorie serait alors X (Twitter), principalement basé sur le texte.

Gaming

La question est tout de suite beaucoup plus épineuse pour les joueurs. Disons-le d’emblée, il faudrait totalement tirer un traiter le marché dématérialisé avec une telle mesure. À l’heure où nos jeux pèsent plusieurs dizaines de Gigaoctets, il serait tout bonnement impossible de les télécharger avec seulement 3 Go par semaine.

Qu’en est-il du cloud gaming ? Là encore, il va falloir oublier. En moyenne, on peut compter sur une consommation de 10 Go par heure pour un jeu en Full HD et 60 FPS. On espère que vous aimez les sessions courtes.

Le salut se trouve du côté du multijoueur en ligne. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce dernier est relativement peu gourmand. Comptez 60 Mo par heure pour GTA Online, 45 Mo par heure pour League of Legends ou encore 100 Mo par heure pour Fortnite. Vous auriez donc plusieurs heures de jeu devant vous avec une ration de 3 Go par semaine. Problème, la plupart des jeux en ligne ne proposent pas de version physique.

Télétravail

À vrai dire, il serait même difficile de travailler de chez soi dans ces conditions. Il suffirait en effet de quelques réunions en visioconférence pour mettre à genoux votre quota de données. D’après Zoom, un appel de groupe d’une heure consomme entre 810 Mo et 2,4 Go de données. Il va donc falloir faire court et limiter les interactions.

Il en va de même pour les outils de collaborations en ligne. Impossible par exemple d’uploader des fichiers trop volumineux sur Google Drive, ou d’envoyer un WeTransfer gourmand à ses clients. Sur ce point toutefois, Najat Vallaud-Belkacem admet qu’il serait de bon ton d’accorder une exception pour les entreprises.