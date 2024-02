Android vous protège un peu plus contre les attaques, le nouvel Outlook fait polémique, c’est le récap

La nouvelle mouture d'Outlook nécessite Microsoft Edge, Android profite d'un nouvel outil de sécurité pour lutter contre les menaces du Web, les applis de l'Apple Vision ont un gros défaut de visibilité, c'est le résumé des actualités les plus notables de la veille.

Comme chaque jour de la semaine (et même le week-end), nous vous présentons ici un récapitulatif des actualités les plus pertinentes de la veille. De la dernière édition d'Outlook qui fait polémique à cause de ses exigences à la nouvelle fonctionnalité qui améliore la sécurité d'Android, en passant par les applications du Vision Pro d'Apple qui ont du mal à se rendre visibles, en route pour le résumé des actualités du 13 février 2024.

Pourquoi la nouvelle version d'Outlook fait grincer des dents

Le client de messagerie Outlook fait peau neuve. Microsoft a récemment mis à jour une version améliorée de son logiciel, qui profite d'un petit lifting visuel et de nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge des comptes iCloud et offre une meilleure gestion des pièces jointes. En revanche, il y a un hic : pour l'utiliser, il est indispensable que Microsoft Edge soit installé sur le PC de l'utilisateur. La grogne monte de la part de celles et ceux qui n'ont que faire du navigateur et qui l'ont désinstallé de leur machine, lui préférant Chrome, Firefox ou Brave.

En savoir plus : Windows – pour lancer le nouvel Outlook, vous devez posséder Edge

La sécurité s'améliore sur les smartphones et tablettes Android

Google introduit une toute nouvelle fonctionnalité de sécurité destinée aux appareils sous Android. Son nom ? Android Sage Browsing. Grâce à elle, vous êtes immédiatement prévenu lorsque vous tentez d'accéder à un site présentant un risque de sécurité. Vous avez dès lors le choix de revenir sur la page que vous consultiez précédemment, ou de continuer votre surf (à vos risques et périls).

En savoir plus : Android – Google déploie une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour vous protéger des menaces

Les applications de l'Apple Vision Pro sont nombreuses, mais difficilement accessibles

À peine sorti, l'Apple Vision Pro affiche déjà plus de 1000 applications au compteur. L'entreprise à la pomme a de quoi se réjouir. Si le casque à 3500 dollars suscite un certain engouement, ses utilisateurs sont confrontés à un problème de taille : il leur est difficile de découvrir les applications “non natives”. Apple va donc devoir se creuser les méninges pour mettre en avant les applis tierces.

En savoir plus : l'Apple Vision Pro propose déjà 1000 applis… mais bon courage pour les trouver