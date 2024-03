SpaceX : comment est-ce qu’on évacue une fusée en cas d’urgence ? Réponse en vidéo

SpaceX teste un toboggan d'évacuation d'urgence de 70m en Floride qui offre une nouvelle couche de sécurité pour les missions habitées depuis son nouveau pas de tir, le Pad 40. Cette innovation permet une évacuation rapide des astronautes en cas d'urgence avant le lancement.

SpaceX a récemment franchi une nouvelle étape avec le troisième vol d’essai réussi de Starship. Celui-ci a brillamment démontré sa capacité à gérer des vitesses orbitales extrêmes. Cet essai, marqué par une fin explosive, joue un rôle crucial dans l'évolution de la technologie spatiale et offre des perspectives prometteuses pour le développement futur des missions habitées.

Parallèlement, l'entreprise met l'accent sur la sécurité des équipages avec l'introduction d'un toboggan d'évacuation d'urgence au Pad 40, assurant ainsi une évacuation efficace en situation critique. Cette initiative s'inscrit dans la préparation des missions habitées de SpaceX comme le projet Starlab qui sera le successeur de l'ISS.

SpaceX : découvrez en vidéo le toboggan de secours géant des fusées d’Elon Musk

SpaceX teste un toboggan d'évacuation d'urgence pour la sécurité des astronautes sur le pas de tir sur son nouveau site de lancement Pad 40, en Floride, conçu pour ses missions habitées. Ce dispositif, qui pourra être adapté à d'autres sites, est crucial car les astronautes passent plusieurs heures attachés dans leurs sièges du Crew Dragon avant le décollage. En cas d'urgence durant cette période d'attente, il est rapidement déployé et offre un moyen très rapide et sûr de quitter le vaisseau et le lieu de tir. Ce système assure que, même contraints par le harnais de leur siège, les astronautes peuvent s'en libérer rapidement pour accéder à ce système et être évacués vers un lieu sûr.

L'ajout du toboggan d'évacuation au Pad 40 représente une évolution significative des protocoles de sécurité chez SpaceX. Auparavant, les méthodes d'évacuation s'appuyaient sur des systèmes plus traditionnels, tels que des échelles de secours ou des tyroliennes, comme celles utilisées dans le programme de la navette spatiale de la NASA. Ces anciens systèmes, bien que fonctionnels, étaient moins rapides et moins automatisés que les solutions actuelles. Ce nouveau système d'évacuation, s'étendant sur 70 mètres depuis le haut de la tour de lancement, permet une descente rapide et contrôlée, réduisant considérablement le temps nécessaire pour mettre les astronautes en sécurité.