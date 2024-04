Windows : Cortana, Wordpad, voici les 7 fonctionnalités qui vont disparaître en 2024

Cette année, Windows va faire le ménage sur son système d’exploitation en supprimant plusieurs fonctionnalités très anciennes. Bien entendu, celles-ci sont la plupart du temps très peu utilisées et n’ont pas été mises à jour depuis des années. Mais il se peut donc que vous deviez bientôt faire la transition vers un nouvel outil. Voici la liste complète des fonctionnalités qui ne seront plus disponibles sur Windows dans les prochains mois.

On s’amuse souvent de voir certaines fonctionnalités qui ne changent pas au fil des années sur Windows. La plupart du temps, cela signifie que l’application en question fonctionne très bien comme telle, même si elle n’a pas changé depuis 30 ans. Mais il arrive parfois que Microsoft abandonne complètement le projet, le plus souvent parce qu’ils sont boudés par les utilisateurs.

Aussi, régulièrement, des fonctionnalités sont supprimées de Windows et ne reviennent jamais. Bien entendu, on pourrait dire que cela n’est pas vraiment un drame, si personne ne les utilise. Certes, mais il existe toujours quelques personnes qui s’obstinent à utiliser telle ou telle application pour leurs tâches du quotidien et qui se retrouvent bien embêtées lorsque celles-ci disparaissent sans laisser de trace.

Ces 7 fonctionnalités vont disparaître de Windows en 2024

Cortana

On ne pourra pas dire qu’on ne l’avait pas vu venir. C’est durant l’été 2023 que Microsoft a officialisé la fin de Cortana, avant de démarrer sa mise en retrait au cours de l’automne suivant. Pas de grande surprise donc, d’autant que son remplaçant est déjà tout trouvé. En effet, l’ancienne assistante vocale de Windows sera bientôt totalement remplacée par Copilot, l’IA générative de Microsoft basée sur GPT. La transition étant déjà en cours, nous ne devrions pas tarder à voir se compléter.

Windows Mail et Outlook Express

Il s’agit d’un des exemples les plus criants de la fâcheuse tendance de Microsoft à éparpiller des services similaires au sein d’applications différentes. Que Windows Mail ne fasse pas partie d’Outlook, passe encore, mais qu’Outlook Express ait droit à son propre client, cela compliquait les choses inutilement. La firme de Redmond a donc décidé de se simplifier la tâche en absorbant les deux applications dans Outlook. On y verra un peu plus clair.

Windows-to-Go

Si vous avez plusieurs PC et que vous voyagez régulièrement, vous avez probablement déjà utilisé Windows-to-Go. Cette fonctionnalité permettait jusqu’à il y a peu de transférer l’intégralité de son système d’exploitation sur un disque dur externe. De cette manière, il était possible de retrouver sa session ainsi que tous ses fichiers sur n’importe quel fichier. Très pratique, mais désormais indisponible. Les derniers

HomGroup

Encore une fonctionnalité bien pratique lorsque l’on travaille sur plusieurs ordinateurs différents. À l’instar de Windows-to-Go, HomGroup permet de transférer certains éléments (fichiers, accessoires connectés…) entre deux PC connectés sur le même réseau. Il sera bientôt impossible de créer de nouveau lien entre eux machines, mais ceux existants ne seront pas supprimés, précise Microsoft. C’est déjà ça de pris.

Wordpad

Un autre vétéran de Microsoft. Wordpad est presque aussi vieux que Microsoft et pourtant, il vit désormais ses derniers jours. Après 30 ans d’existence, l’outil de traitement de texte va s’éteindre en septembre prochain. Là encore, difficile d’être surpris. Word est depuis devenu beaucoup plus complet, tandis que les alternatives gratuites telles que Google Docs ne manquent pas. N’oubliez pas de mettre en sécurité tous vos documents d’ici là.

Support des bugs

Voilà une fonctionnalité que vous n’avez peut-être jamais utilisée, mais qui était bien pratique pour tous les employés des services informatiques. Depuis un certain temps, Windows offre la possibilité d’envoyer des captures d’écran au service technique lorsque l’on rencontre un problème avec le système d’exploitation. De cette manière, les concernés pouvaient identifier la source du problème plus efficacement. Nous ne savons pas encore quand exactement, mais cette fonctionnalité va bientôt disparaître.

WebDAV

WebDAV a de multiples utilisations, mais la plus courante est de transformer un espace de stockage sur le cloud en disque accessible depuis l’explorateur de fichiers. Concrètement, pensez à l’onglet OneDrive de Windows, dont les fichiers sont stockés sur le cloud et non sur votre PC (sauf en cas de téléchargement), mais pour n’importe quel service de stockage. Très pratique donc, mais malheureusement trop peu utilisé. Microsoft a commencé par interdire le lancement au démarrage du service. Celui-ci va probablement disparaître entièrement d’ici quelques mois.

Sur le même sujet — Windows 11 : gare à ces applications, elles empêchent la mise à jour du système

On notera donc que toutes les fonctionnalités ci-dessous dispose d’ores déjà d’alternatives, présentes ou non dans l’écosystème de Windows. Pour certaines, leur disparition ne sera donc pas une grande perte, puisqu’il y a fort à parier que la majorité des utilisateurs est déjà passée à une solution plus moderne. Pour les autres en revanche, même si elles ne concernent qu’une poignée d’utilisateurs, l’arrêt de leur support sera plus problématique. Il ne restera plus qu’à fouiller le web à la recherche d’une application tierce similaire.