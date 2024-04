Windows 11 : les Widgets arrivent sur l’écran de verrouillage, ils seront bientôt personnalisables

Il est possible d’afficher les Widgets sur l’écran de verrouillage de Windows 10 et 11 grâce à la nouvelle mise à jour. Dans le futur, cette fonctionnalité sera approfondie, avec la possibilité de les personnaliser entièrement. Microsoft veut continuer à mettre le paquet sur ses Widgets.

Les Widgets deviennent petit à petit le cœur de Windows 10 et 11 et sont désormais affichés sur l’écran de verrouillage avec la dernière mise à jour. Comme l’indique Windows Latest, ce n’est que la première étape du plan de Microsoft, puisqu’il sera possible de les personnaliser entièrement dans le futur.

Certains utilisateurs qui ont téléchargé les mises à jour facultatives peuvent déjà en profiter, tandis que les autres en bénéficieront dans une mise à jour globale prévue pour dans les prochains jours. Sur l’écran de verrouillage, la météo, l’agenda ou les mails reçus peuvent apparaître (réglable dans les paramètres). Une fonctionnalité sympa, mais qui n'en est qu'à ses prémisses.

Windows 11 mise sur les Widgets

Windows Latest précise qu’il est prévu de voir les Widgets sous forme de tuiles, mais plus encore, d’en afficher plusieurs et de les personnaliser. Vous ne voulez pas du cours de la bourse ? Remplacez la tuile par celle des actus. Une fonctionnalité bien sympa qui permet encore plus de personnaliser son ordinateur. Bien entendu, il sera possible de les désactiver totalement pour ceux qui n’en veulent pas.

Microsoft ne devrait pas s’arrêter là en ce qui concerne les Widgets. Le volet dédié dans la barre des tâches va aussi avoir le droit à quelques améliorations. Par exemple, l’agencement sera revu, avec notamment l’apparition du bouton paramètres en bas à gauche. De même, l’affichage en plein écran, peu utile, va être supprimé. Enfin, deux onglets vont apparaître : mes widgets et mon flux, afin de bien différencier les usages, et des nouveaux badges de notifications vont voir le jour.

Bref, Microsoft continue doucement mais sûrement d’améliorer son OS. Un OS qui veut être plus accueillant, plus simple d’utilisation et qui mise logiquement sur les Widgets sur ce point. Signalons que ces nouveautés seront présentes sur Windows 11, mais aussi sur Windows 10 qui continue à être attentivement suivi par Microsoft, du moins jusqu’en 2025.

Source : Windows Latest