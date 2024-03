Windows : si cette fonctionnalité est aussi moche, c’est parce qu’elle n’a pas été mise à jour depuis 30 ans

Sur X (Twitter), l’ancien employé de Microsoft Dave Plummer a expliqué pourquoi une certaine fonctionnalité de Windows paraît aussi vieille. C’est simple : c’est parce qu’elle l’est. En effet, cela fait désormais 30 ans que la firme de Redmond n’a toujours pas mis à jour ce petit utilitaire. On vous raconte cette histoire.

Si vous êtes un utilisateur de longue date de Windows le nom de Dave Plummer vous dit peut-être quelque chose. En effet, il est l’un des développeurs les plus mythiques du système d’exploitation, responsable d’utilitaire comme le gestionnaire des tâches ou encore le cultissime Pinball. Dave Plummer a quitté Microsoft en 2003 avec très lourd héritage, que la firme s’est efforcée de mettre à jour dans les années qui ont suivi.

Enfin, pas pour tout. En effet, il y a un utilitaire encore présent aujourd’hui sur Windows qui est resté le même depuis sa création, il y a plus de 30 ans. Ce dernier fait même d’ailleurs un peu tâche aujourd’hui au milieu de l’interface bien plus moderne de Windows 11. Cet utilitaire, c’est l’outil de formatage de disque, qui n’a donc pas été mis à jour depuis tout ce temps. Dave Plummer a raconté sur son histoire dans un thread sur X (Twitter).

Cet utilitaire Windows n’a pas été mis à jour depuis 30 ans

C’est alors qu’il travaillait à porter le code de Windows 95 sur Windows NT que Dave Plummer s’est repenché sur l’utilitaire de formatage. « Il était suffisamment différent de Windows 95 pour que nous devions créer une interface utilisateur personnalisée », explique-t-il. Le programmeur se met alors au travail et pose sur papier toutes les fonctionnalités que l’outil doit présenter.

Une fois chose, il crée alors l’interface de l’utilitaire avant de l’importer dans Windows NT. Selon lui, cette interface était censée être temporaire, avant que la version définitive n’arrive. Mais il semblerait que les dirigeants de Microsoft soient suffisamment convaincus par son travail qu’ils ne jugent pas nécessaire d’améliorer cette dernière. Même encore aujourd’hui, semble-t-il.

Pourtant, certains détails mériteraient d’être remis au goût du jour. Notamment, Dave Plummer souligne que le fait que le format FAT soit limité à 32 Go — contre 2 To maximum en théorie — a été choix purement arbitraire de sa part. Or, cela n’a toujours pas été corrigé avec le temps, forçant les utilisateurs à se tourner vers des utilitaires tiers. Tant que ça marche…