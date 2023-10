Windows 11 débranche définitivement Cortana et s’offre une nouvelle page de Paramètres

Windows 11 build 25967 confirme la disparition de Cortana, et améliore l’accessibilité de la page des Paramètres.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 build 25967 sur le canal Canary du programme Insiders débranche définitivement Cortana, l’assistant personnel intelligent développé par Microsoft depuis 2014. Ce n’est une surprise pour personne, car Microsoft annonce depuis belle lurette la fin de cet outil qui, faute d’être à la hauteur de Google Assistant, Alexa ou même Siri, n’a jamais rencontré son public. Cela étant dit, la grande nouveauté de cette update concerne les retouches apportées à l’écran des Paramètres.

Sur le blog de Windows 11, Microsoft annonce : « nous introduisons une nouvelle page d’accueil dans Paramètres qui vous offre une expérience dynamique et personnalisée. Elle offre une vue d’ensemble de votre appareil, un accès rapide aux réglages clés et vous aide à gérer votre compte Microsoft ». Concrètement, la page des Paramètres va afficher plus de cartes représentant divers paramètres liés à l’appareil et au compte, regroupés selon les fonctions les plus couramment utilisées.

Détaillons les cartes (nouvelles ou déjà existantes) à notre disposition :

« Paramètres recommandés » : cette carte vous propose des options de paramétrage pertinentes en fonction de vos habitudes d’utilisation

d’utilisation « Stockage dans le nuage “vous donne une vue d’ensemble de votre utilisation du stockage dans le cloud et vous informe lorsque vous approchez de la limite de capacité”

« Récupération de compte » permet de sécuriser votre compte Microsoft en ajoutant des informations de récupération supplémentaires

« Personnalisation » permet de changer de thème d’arrière-plan ou encore d’ activer le mode Sombre en un clic

« Microsoft 365 » permet de consulter en un coup d’œil toutes les informations relatives à votre abonnement au service et de le gérer directement, plutôt que « d’aller sur le web ».

« Xbox » : le principe est le même que pour Microsoft 365, mais pour vos abonnements au Game Pass, par exemple

Appareils Bluetooth

Microsoft annonce par ailleurs essayer diverses fonctionnalités en rapport avec l'interface, telle qu'une boîte de réglages rapides défilante, ou encore le déplacement des composants du système dans leur propre dossier. Selon la compagnie, Windows 11 continuera ainsi d'évoluer et d'apprendre avec vous », grâce à l'IA de Copilot, notamment.