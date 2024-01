Windows 12 : à quoi pourrait ressembler le futur OS ? Cet utilisateur a une petite idée

Un nouveau design pour Windows 12, baptisé “La Révolutionnaire”, émerge du monde fascinant des concepts créés par des fans. Il offre une vision audacieuse et radicalement différente pour le prochain système d'exploitation de Microsoft. Ces concepts, souvent le reflet des désirs profonds des amateurs, fusionnent esthétique et fonctionnalité pour imaginer ce que pourrait être l'avenir.

Windows 11 a introduit plusieurs améliorations techniques qui reflètent l'orientation future des systèmes d'exploitation de Microsoft. L'intégration poussée de l'intelligence artificielle, notamment avec des fonctionnalités avancées de sécurité, marque un pas important dans le développement des capacités du système. En parallèle, l'adoption du Wi-Fi 7 dans les futures mises à jour de ce dernier OS illustre un engagement envers une connectivité améliorée.

Les progrès réalisés dans Windows 11 fournissent un aperçu de ce que pourrait être l'avenir des systèmes d'exploitation. Par exemple, l'amélioration significative de la vitesse de transfert de fichiers indique une orientation vers une plus grande efficacité et rapidité dans le traitement des données. Ces innovations techniques sont cruciales pour conceptualiser des versions futures comme Windows 12, où l'on peut envisager un système encore plus rapide et performant. Il pourrait intégrer des avancées en matière de connectivité et de traitement des données, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé. Dans cette perspective, l'intelligence artificielle, déjà en plein essor, sera sans doute un élément omniprésent.

A quoi pourrait ressembler Windows 12 ? La réponse d’un fan en vidéo

Dans sa vidéo, un concepteur imagine Windows 12 : le menu Démarrer se veut simplifié. Il est maintenant accessible via un bouton principal discret tout en bas de l'écran. Tandis que plus haut, sont regroupées les options d'alimentation, de paramètres et autres. Ce fan reste fidèle à l'esthétique de Windows 11. Dans son design, il intègre des angles arrondis qui symbolisent une continuité plutôt élégante avec la version précédente.

Une autre innovation notable est le positionnement de la barre des tâches en haut de l'écran, complétée par un Centre d'Action pour les réglages rapides. Celui-ci est bien sûr entièrement personnalisable selon les besoins de l'utilisateur. Le concept inclut également une nouvelle vision pour l'Explorateur de Fichiers et l'application Paramètres, avec une mise en page repensée pour plus de clarté et d'efficacité. Enfin, le concept introduit l'idée de fonds d'écran générés par IA. Une évolution logique des efforts de Microsoft dans l'intégration de l'intelligence artificielle, comme vu précédemment dans Windows 11. Bien que ce ne soit qu'un concept animé, cette vision du futur système d’exploitation suscite la curiosité et l'inspiration. Il nous donne un aperçu de ce que pourrait être le futur Windows.