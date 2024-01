Windows 11 : la copie des fichiers sera bientôt fulgurante grâce à cette technologie

Microsoft teste actuellement une nouvelle technologie pour améliorer la vitesse de copie des fichiers avec Windows 11 : l'USB4 Version 2.0. Ce type de connexion promet des vitesses de transfert de données bien plus élevées qu'aujourd'hui.

L'évolution de Windows 11 en 2024 est marquée par des avancées majeures en termes de connectivité. Nous pensons notamment au support prévu pour le Wi-Fi 7. Cette mise à jour, attendue pour avril 2024 avec la version Windows 11 24H1, vise à optimiser la connectivité réseau, répondant ainsi aux besoins croissants de rapidité et de performance.

L'USB4 Version 2.0 représente une avancée importante dans le domaine de la connectivité. Cette nouvelle norme est conçue pour offrir des vitesses de transfert de données très élevées, allant jusqu'à doubler la capacité actuelle de l'USB4. En outre, elle est compatible avec les câbles existants. Cette technologie est prévue pour être intégrée dans la prochaine version de Windows 11. Voilà une bonne nouvelle, notamment pour les experts de la photo et de la vidéo, sans oublier les amateurs de films en 4K !

L'USB4 Version 2.0 dans Windows 11 promet des vitesses de transfert fulgurantes

En effet, l'USB4 Version 2.0 est présent dans la dernière Build Preview 23615 de Windows 11. Il s'agit d'une version préliminaire du système d’exploitation de Microsoft qui a été publiée le 11 janvier 2024. Elle est destinée aux Insiders inscrits au canal Dev, qui reçoivent les mises à jour les plus récentes et les plus expérimentales. L'adoption de cette nouvelle norme USB est adaptée pour deux usages distincts. D'une part les applications gourmandes en données l'accès rapide aux périphériques de stockage. Et d'autre part aux affichages très haute résolution. En outre, elle est rétrocompatible avec les générations précédentes des standards USB et Thunderbolt.

En parallèle de l'USB4 Version 2.0, Windows 11 s'enrichit de plusieurs autres fonctionnalités techniques. Nous notons par exemple la capacité de lancer automatiquement certaines applications au démarrage pour les dispositifs à écran large. De plus, Microsoft améliore l'intégration des services de communication tels que WhatsApp et Gmail directement dans la fenêtre de partage Windows. Ces améliorations sont actuellement en phase de test auprès des utilisateurs du programme Windows Insider. Si ces derniers les apprécient, ils arriveront logiquement dans les mises à jour destinées au plus grand nombre.

Source : Techradar