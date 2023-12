Windows 12 pourrait ne pas exister, Microsoft aurait d’autres plans

La prochaine version de Windows, que nous appellons Windows 12 par habitude, devrait sortir en 2024. Cependant, il semblerait que Microsoft hésite sur la dénomination. La firme de Redmond pourrait en effet bousculer ses codes en lui donnant un autre nom.

Windows 12 est attendu pour l’année prochaine. Ce nouvel OS, nom de code Hudson Valley, devrait théoriquement arriver en octobre 2024. Mais est-ce que ce sera vraiment Windows 12 ? Zac Bowden de Windows Central, toujours bien informé, indique que Microsoft songerait à bousculer ses codes.

Si Hudson Valley est bien prévu pour l’automne 2024 et développé comme une nouvelle version du système d’exploitation, il est possible que Microsoft fasse le choix de ne pas l’appeler Windows 12, mais lui donner une tout autre dénomination afin de ne pas encore plus donner une impression de segmentation. Windows IA ? Windows + ? Windows 2024 ? Pas d'indices pour le moment.

Le fait est que Microsoft dispose d’une base d’utilisateurs très fragmentée. 400 millions sont sur Windows 11 et 1 milliard sur Windows 10. Ajouter une troisième version numérotée contribuerait à segmenter encore un peu plus cette base. De fait, le constructeur pourrait choisir de donner un autre nom à Windows 12 afin de donner l’impression que ce n’est pas le cas. Une décision purement marketing, puisqu’il s’agirait bien d’un nouvel OS, peu importe son intitulé.

Plus encore, Bowden indique que Windows pourrait revenir à un cycle de mises à jour plus classique, avec une grosse update à l’automne en lieu et place des MàJ Moment que nous avons aujourd’hui, plus petites mais plus nombreuses. Une manière de créer à nouveau l’événement lors de sa sortie.

Windows 12, ou quel que soit son nom, serait bien une nouvelle version du célèbre système d’exploitation. Si Microsoft n’a pas encore pleinement communiqué dessus, les différentes fuites nous indiquent qu’elle serait axée sur l’IA (quelle surprise !) et que le design serait entièrement repensé. L’accent pourrait aussi être mis sur l’autonomie avec un OS plus économe en énergie. Sachant que bon nombre d’utilisateurs de Windows 10 n’ont pas l’envie ou le matériel nécessaire pour passer sur Windows 11 (qui a besoin d’une puce TPM), pas sûr que Windows 12 soit un raz-de-marée.

Source : Windows Central