Windows 11 : l’IA Copilot devrait devenir encore plus sécurisée grâce à cette nouvelle option

Microsoft prépare une nouvelle mise à jour pour Windows 11, qui introduira une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir leur fournisseur de chat pour Copilot.

Vous connaissez probablement déjà Copilot, ce nouvel ajout à Windows 11 qui peut aider les utilisateurs à effectuer diverses tâches telles que la modification des paramètres, le lancement d'applications ou encore répondre à vos questions à la manière de ChatGPT.

Auparavant, Windows Copilot disposait de deux plateformes de chat : Bing Chat et Bing Chat Enterprise. Bing Chat était destiné à un usage personnel et exigeait des utilisateurs qu'ils se connectent avec un compte Microsoft. Bing Chat Enterprise était destiné aux entreprises et nécessitait que les utilisateurs se connectent avec un compte Microsoft Entra, mais les deux n’offraient pas les mêmes fonctionnalités.

Microsoft veut améliorer Copilot avec ce changement

Bing Chat Enterprise offrait davantage de fonctions de sécurité et de confidentialité, comme le fait de ne pas sauvegarder les données de chat, de ne pas utiliser les données pour former des modèles d'intelligence artificielle et de ne pas prendre en charge l'historique des chats, les plugins tiers ou l'application mobile Bing.

Cependant, Microsoft a récemment rebaptisé les deux plateformes de fournisseurs de chat sous le nom de Copilot, et il semblerait désormais que Windows 11 permettra bientôt aux utilisateurs de sélectionner leur fournisseur de chat préféré dans la page Paramètres de Copilot. Cela signifie que les utilisateurs pourront basculer entre la version grand public et la version entreprise de Copilot, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences.

La fonction de choix du fournisseur de chat a été découverte par l’Insider PhantomOcean3, qui a publié sur X (Twitter) une capture d'écran de la page des paramètres de Copilot. La capture d'écran montre la nouvelle option appelée Chat Providers, qui permet aux utilisateurs de choisir les fournisseurs de chat auxquels ils ont accès. La capture d'écran montre également un message d'avertissement qui informe les utilisateurs que le changement de fournisseur de chat supprimera tous les chats précédents avec Copilot.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour les entreprises, car elle permet d'éviter les fuites de données potentielles qui peuvent se produire lorsque les utilisateurs copient et collent des informations sensibles dans Copilot. En choisissant la version entreprise de Copilot, les utilisateurs pourront alors s'assurer que leurs données sont protégées et ne sont pas partagées avec d'autres personnes.