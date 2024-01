Un vilain malware récolte vos données personnelles sur Windows 11, mettez à jour votre PC pour vous mettre à l’abri

Un vilain malware nommé Phemedrome circule actuellement sur Internet et infecte nombre d’utilisateurs sur Windows 11. Fort heureusement, il est tout à fait possible de l’éviter en mettant à jour son OS. Microsoft a en effet déjà comblé sa faille en novembre 2023, mais tout le monde n’a pas encore sauté le pas.

Il est temps de mettre à jour votre Windows 11 si vous ne l’avez pas fait depuis plusieurs mois. Comme le signale Trendmicro, le malware Phemedrone (ou plutôt une catégorie de malwares) sévit actuellement sur le net. Il se montre extrêmement dangereux, puisque capable de voler vos données personnelles.

Pour être infecté, il faut d’abord que l’utilisateur clique sur une URL apparemment innocente. Cette dernière lance alors le téléchargement du logiciel malveillant qui en appelle ensuite d'autres. Grâce à Phemedrone, les pirates peuvent déployer des virus capables de déterminer votre localisation, de récoluter les données issues de votre navigateur internet, de vos discussions via des logiciels de messageries (Steam, Discord) et même de vos portefeuilles de cryptomonnaies. Plus encore, il dispose de la capacité de prendre des captures d’écran. Bref, il peut tout voler sur votre ordinateur pour ensuite les envoyer vers l’extérieur via Telegram.

Windows 11 peut facilement contrer ce malware

Phemedrone se montre donc très dangereux, surtout qu’il passe au nez et à la barbe de Windows Defender. Fort heureusement, il est tout à fait possible de sécuriser son ordinateur, et ce de manière très simple : il suffit de le mettre à jour.

A lire aussi – Windows 11 : l’IA Copilot devrait devenir encore plus sécurisée grâce à cette nouvelle option

La vulnérabilité a en effet été comblée par Microsoft en novembre dernier. Si les mises à jour s’installent automatiquement dans la plupart des cas, certains utilisateurs ont peut-être choisi de ne pas le faire. Voici la procédure à suivre pour mettre à jour votre Windows 11 si besoin :

Allez dans les paramètres

Sélectionnez Windows Update tout en bas à droite

Cliquez sur Rechercher des mises à jour

Cliquez sur Installez les mises à jour si elles sont disponibles

Si aucune n’apparaît, c’est que votre ordinateur dispose bien de la dernière version de Windows, et que vous êtes donc à l’abri. Phemedrone fait des ravages, mais la parade est simple comme bonjour.

Source : Trendmicro