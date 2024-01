Copilot : votre PC devra avoir 16 Go de RAM au minimum pour faire tourner toutes les fonctionnalités IA

Un récent rapport révèle que Microsoft va imposer une limite de 16 Go de RAM minimum aux PC pour profiter des fonctionnalités complètes de Copilot. Bien qu’assez gourmande, cette restriction est nécessaire pour s’assurer que toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle tournent correctement. Une bonne nouvelle pour tous les fournisseurs du marché.

En ce début d’année 2024, Microsoft met le paquet sur la promotion de Copilot. Il y a quelques jours, la firme de Redmond annonçait le lancement de Copilot Pro, sa formule payante donnant accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Une pluie de possibilités qui a de quoi donner le tournis… à condition que l’on dispose d’un PC assez puissant pour les faire tourner. Il semblerait en effet que Microsoft impose une limite assez sévère sur la configuration minimale requise des futurs PC IA.

Trendforce révèle en effet dans un récent rapport qu’il faudra être équipé d’un PC avec 16 Go RAM au minimum pour faire tourner Copilot à plein régime. Plus précisément, il s’agira des PC intégrant des composants dédiés à l’intelligence artificielle, notamment leur NPU. Ces derniers seront chargés de l’accélération matérielle de l’IA sur nos ordinateurs et joueront donc un rôle crucial sur le bon fonctionnement de ces nouvelles fonctionnalités.

Le marché de la RAM pourrait grimper en flèche grâce à Microsoft

La décision de Microsoft n’est donc pas due au hasard. Outre un grand besoin de puissance du côté du processeur, l’intelligence artificielle repose également en grande partie sur la mémoire rapide des PC, puisqu’elle nécessite une grande quantité de calcul en un minimum de temps.

Autant que les fabricants de RAM se frottent certainement les mains à l’heure qu’il est. Au fur et à mesure que l’IA s’installe durablement dans nos vies, ce n’est qu’une question de temps avant que Copilot ne s’impose comme une solution du quotidien pour les utilisateurs. Et, avec elles, les PC assez performants pour le faire tourner. En théorie, il ne sera pas compliqué de repérer ces dits PC, puisqu’ils devraient arborer une toute nouvelle touche à l’effigie de Copilot sur leur clavier.

