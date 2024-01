Windows 11 24H1 arrive en avril 2024 avec le support du Wi-Fi 7

Dell a vendu la mèche : c’est en avril prochain que Microsoft va déployer la prochaine mise à jour majeure de Windows 11. 24H1, qui reprend donc la nomenclature des updates de l’OS, est encore bien mystérieuse. Seule certitude à ce stade : elle proposera la compatibilité avec le WiFi 7.

En octobre dernier, Microsoft a fini par déployer auprès du grand public Windows 11 23H2, la dernière mise à jour majeure de son système d’exploitation. Cette dernière a été particulièrement fournie en nouveautés : pêle-mêle, on peut citer l’arrivée de l’assistant IA Copilot, le nouveau design de l’explorateur de fichiers ou encore la sauvegarde intégrée dans le cloud. Il y a donc de quoi faire en attendant la prochaine mise à jour majeure. Ceci étant dit, celle-ci ne devrait pas tarder non plus.

En effet, c’est à Dell que l’on doit cette petite indiscrétion qui nous offre une fenêtre de lancement pour Windows 11 24H1, la prochaine mise à jour majeure donc. Le constructeur a profité de l’annonce de ces nouveaux PX portables XPS pour annoncer la nouvelle. Windows 11 24H1 sera disponible pour le grand public dès le mois d’avril prochain, conformément au catalogue traditionnel de Microsoft en la matière. En revanche, nous ne savons pas encore grand-chose à son sujet.

Si ce n’est un détail, et pas des moindres : toujours selon Intel, Windows 24H1 apportera la compatibilité avec le WiFi 7, le nouveau standard de connectivité qui ne devrait plus tarder à arriver. Ce dernier devrait en effet être disponible courant du premier trimestre de cette année. Pour rappel, il permettre à ses utilisateurs de débits hallucinants, atteignant les 40 Go/s en téléchargement. La compatibilité prochaine de Windows 11 avec WiFi 7 confirme le déploiement imminent de la technologie.

Du reste, nous ne savons pas encore ce que nous réserve cette nouvelle mise à jour majeure. Microsoft teste continuellement des fonctionnalités inédites auprès des Insiders, mais impossible de déterminer lesquelles sont prêtes pour le grand public sans une annonce officielle. Patience : celle-ci devrait arriver incessamment sous peu.